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    Беспорядки в Стокгольме с автоподжогами и грабежом магазинов

    (обновлено: )58
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме.
    Aftonbladet
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме/
    Aftonbladet
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме.
    Aftonbladet
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме.
    Aftonbladet
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме.
    Aftonbladet
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    Aftonbladet
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме.
    @gastlandes
    Беспорядки в Стокгольме
    Беспорядки в Стокгольме
    SVT

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    Беспорядки в Стокгольме.

    Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в понедельник вечером прибыли в микрорайон Ринкебю, где проживает много иммигрантов, чтобы задержать находившегося в розыске человека. Когда в полицейских начали бросать камни, один из них сделал предупредительный выстрел.

    Протесты против полицейского насилия во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против полицейского насилия во Франции

    "То, что первоначально в наших сообщениях было обозначено как предупредительный выстрел, произведенный полицейскими, было выстрелом на поражение. На месте никто не пострадал. Полиция проверила сообщения из больницы — огнестрельных ранений зарегистрировано не было", — говорится в сообщении для прессы.

    Беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов устроили неизвестные в понедельник вечером в микрорайоне Стокгольма Ринкебю, где проживает много иммигрантов.

    Смотрите также: Жесткие столкновения манифестантов с полицией в центре Парижа

    В ходе беспорядков были сожжены 7-8 машин и разграблены несколько местных магазинов. Сообщалось, что были избиты два человека, один из которых – владелец одного из разграбленных магазинов. Оба добрались до больницы самостоятельно.

    Пока не сообщается, сколько человек подозреваются в беспорядках. Информации о задержаниях также пока нет. В понедельник вечером полиция сообщила шведскому телевидению SVT, что число участников беспорядков установить сложно — их было от трех до пяти десятков — кто-то скрывался, другие приходили.

    Ранее сообщалось, что в Париже около 2,3 тысячи манифестантов приняли участие в акции протеста в поддержку молодого человека Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании.

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