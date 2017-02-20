Жесткие столкновения манифестантов с полицией в центре Парижа

Около 2,3 тысячи манифестантов приняли участие в акции протеста в поддержку молодого человека Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании, сообщает издание Parisien.

По данным издания, манифестанты собрались на площади Республики около 15.00 (16.00 по Киеву). Протестующие скандировали лозунги с требованием справедливости, а также призывали к разоружению полицейских. Для входа и выхода закрыта станция метро рядом с местом, где проводится акция протеста.

Аналогичные акции протеста прошли в таких французских городах, как Ренн, Дижон, Пуатье и Ницца. Демонстрации были организованы различными профсоюзами и правозащитными организациями.

О задержаниях в ходе манифестаций не сообщается.

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Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, пустив в ход дубинки. О необходимости оказания помощи полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

С 4 февраля — начала волны протестов, прокатившихся по некоторым районам Парижа и ближайшим пригородам, — полицейские задержали более 240 человек.