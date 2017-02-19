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    Необыкновенная коллекция Prada: пончики, конфеты, пирожные

    (обновлено: )33
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP
    Сладкая коллекция Prada
    Сладкая коллекция Prada
    GERARD JULIEN / AFP

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    17 февраля в Мадриде прошел необычный показ Agatha Ruiz de la Prada — модели вышли на подиум, одетые в пончики, конфеты и другие сладости.

    Коллекцию представила испанский дизайнер Агата Руиз. Работая над политикой своего бренда Agatha Ruiz de la Prada, она не раз признавалась, что старается производить такую одежду, которая могла бы поднять настроение, заставить людей улыбнуться и стать немного счастливее.

    "Не ищите какой-то философский смысл в том, что я делаю, – говорит Агата. – Я просто занимаюсь тем, что мне нравится".

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