Грустный Киану улыбнулся! Актер в роли брутального байкера

Канадо-американский актер, кинопродюсер, кинорежиссер и музыкант Киану Ривз снялся в черно-белой фотосессии для издания Esquire.

Голливудская звезда позирует среди деревенских пейзажей. На некоторых кадрах он управляет мотоциклом.

В интервью изданию 52-летний Ривз признался, что не планирует создавать семью и становиться отцом. По его мнению, "слишком поздно".

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Несмотря на всю известность Киану Ривза, он часто появляется на улицах грустным и в полном одиночестве. Его можно встретить сидящим на лавочке в парке, пьющим кофе на бетонном бордюре, или читающим газету в метро. В 2010 году фотография грустного Ривза, поедающего сэндвич, привела к появлению интернет-мема "Грустный Киану".

Свои дни рождения Киану чаще всего отмечает тихо и незаметно. Даже 50-летний юбилей он отметил дома, со своей сестрой.

Ривз никогда не был женат. В декабре 1999 года у него и его подруги, киноактрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь, Ава Арчер Сайм-Ривз. Сайм погибла в автокатастрофе в апреле 2001 года в Лос-Анджелесе.