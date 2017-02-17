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17.02.201711:20
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    Фотоленты

    Поселок Спартак: жизнь под обстрелами

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (33)

    (обновлено: )45
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Жительница поселка Спартак Донецкой области в уличной кухне, построенной для приготовления пищи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Уличная кухня, которую построили жители поселка Спартак Донецкой области для приготовления пищи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Жительница поселка Спартак Донецкой области в подвале - убежище местных жителей от артобстрелов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Печка - "буржуйка" в подвале - убежище жителей поселка Спартак Донецкой области, где они укрываются от артобстрелов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Жительница поселка Спартак Донецкой области поправляет трубу от печки - "буржуйки", которой отапливается подвал - убежище, где местные жители укрываются от артбострелов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Окно дома на улице Чапаева в поселке Спартак Донецкой области, пострадавшего при артобстреле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Последствия артобстрела домов в поселке Спартак Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Последствия артобстрела домов в поселке Спартак Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Окно дома на улице Чапаева в поселке Спартак Донецкой области, пострадавшего при артобстреле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Дети гуляют на улице в поселке Спартак Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Окно дома на улице Чапаева в поселке Спартак Донецкой области, пострадавшего при артобстреле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецкой области
    Жительницы поселка Спартак Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Жительница поселка Спартак Донецкой области в уличной кухне, построенной для приготовления пищи.

    Поселок Спартак, подконтрольный самопровозглашенной ДНР, неоднократно подвергался обстрелам.

    Десятки домов получили повреждения. Местные жители построили уличную кухню для приготовления пищи, обустроили подвал, который отапливается "буржуйкой". Здесь люди укрываются от артбострелов.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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