Последствия ночного обстрела Авдеевки

В результате ночного обстрела в подконтрольной силовикам Авдеевке в Донбассе восемь домов получили повреждения, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области Украины.

"В результате обстрела в Авдеевке повреждены восемь домов", — заявили в пресс-службе. По данным полиции, ночью ополченцы нанесли артудары по жилищному сектору в промзоне Авдеевки, информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

Согласно сообщению пресс-службы, полиция возбудила уголовные дела по статье "террористический акт".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.