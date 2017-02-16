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    Фотоленты

    Последствия ночного обстрела Авдеевки

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (18)

    (обновлено: )42
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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    Последствия обстрела Авдеевки.

    В результате ночного обстрела в подконтрольной силовикам Авдеевке в Донбассе восемь домов получили повреждения, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области Украины.

    "В результате обстрела в Авдеевке повреждены восемь домов", — заявили в пресс-службе. По данным полиции, ночью ополченцы нанесли артудары по жилищному сектору в промзоне Авдеевки, информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

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    Согласно сообщению пресс-службы, полиция возбудила уголовные дела по статье "террористический акт".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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