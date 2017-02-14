наверх
14.02.201722:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Акция с требованием отставки председателя суда Вовка в Киеве

    (обновлено: )23
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Участники всеукраинского объединения "Свобода" на митинге с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, у здания Окружного административного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Участники всеукраинского объединения "Свобода" на митинге с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, у здания Окружного административного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Участники всеукраинского объединения "Свобода" на митинге с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, у здания Окружного административного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Участники всеукраинского объединения "Свобода" на митинге с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, у здания Окружного административного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием отставки председателя суда в Киеве
    Участники всеукраинского объединения "Свобода" на митинге с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, у здания Окружного административного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Владимир ГройсманФотоитоги 14 февраля: отчет Гройсмана, взрыв в Донецке, разрушение дамбы в США18:14 14.02.2017
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в ЛюксембургеВ Люксембурге столкнулись два поезда: место инцидента14:45 14.02.2017
    Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции"Бьет – значит сядет". Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции14:17 14.02.2017
    Взрыв на заводе химизделий в ДонецкеВзрыв на Донецком заводе химизделий: появились кадры с места ЧП11:16 14.02.2017
    Разрушение плотины в КалифорнииРазрушенная дамба Калифорнии10:54 14.02.2017
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человекСмертельное ДТП с автобусом на Тайване: кадры с места ЧП05:54 14.02.2017
    В Израиле выпал крупный градНепривычные пейзажи . В Израиле выпал крупный град03:55 14.02.2017
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.Три ключевые премии BAFTA получили американцы, двое – за мюзикл "Ла-Ла Ленд"23:33 13.02.2017
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле ЧонгараФотоитоги 13 февраля: оружие "Аскера", "Грэмми" и разрушение плотины в США17:29 13.02.2017
    Все фотоленты
    Участники всеукраинского объединения "Свобода" на митинге с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, у здания Окружного административного суда в Киеве.

    Во вторник, 14 февраля, участники всеукраинского объединения "Свобода" собрались на митинг у здания Окружного административного суда в Киеве с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, сообщает "Вголос".

    Во время мероприятия "свободовцы" отметили, что в этом же суде продолжает работать судья Виктор Данилишин, который фактически запретил Майдан и на основе этого решения был разогнан студенческий протест.

    Как сообщает издание, на акцию протеста активисты принесли плакат, на котором судья Вовк изображен как марионетка, которой управляют президент Петр Порошенко и депутат Сергей Кивалов, у которого Павел Вовк ранее работал помощником.

    Смотрите также: "Бьет – значит сядет". Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки