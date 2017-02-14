Акция с требованием отставки председателя суда Вовка в Киеве

Во вторник, 14 февраля, участники всеукраинского объединения "Свобода" собрались на митинг у здания Окружного административного суда в Киеве с требованием отставки председателя суда Павла Вовка, сообщает "Вголос".

Во время мероприятия "свободовцы" отметили, что в этом же суде продолжает работать судья Виктор Данилишин, который фактически запретил Майдан и на основе этого решения был разогнан студенческий протест.

Как сообщает издание, на акцию протеста активисты принесли плакат, на котором судья Вовк изображен как марионетка, которой управляют президент Петр Порошенко и депутат Сергей Кивалов, у которого Павел Вовк ранее работал помощником.

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