Фотоитоги 14 февраля: отчет Гройсмана, взрыв в Донецке, разрушение дамбы в США

Кабинет министров Украины одобрил отчет о результатах своей деятельности в 2016 году и направит его для утверждения в Верховную Раду, заявил во вторник премьер-министр Владимир Гройсман.

В ходе отчета премьер отметил, что главным заданием правительства в 2016 году было остановить политический и экономический кризис и начать макроэкономическую стабилизацию в стране. Гройсман заявил, что правительство успешно справилось с этой задачей.

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14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. C 1990-х годов этот праздник стал популярным и в Украине. В День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками.

История возникновение имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и их романтической литературе, а не к обстоятельствам жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства.

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Власти Калифорнии сообщили об эвакуации по меньшей мере 130 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на выездах из городов и населенных пунктов образовались сильные пробки.

Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров

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