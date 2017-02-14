наверх
14.02.201719:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 14 февраля: отчет Гройсмана, взрыв в Донецке, разрушение дамбы в США

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (377)

    (обновлено: )125
    Владимир Гройсман
    Отчет Владимира Гройсмана о деятельности Кабмина в 2016 году
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Прохожая идет мимо украшения ко Дню Святого Валентина в Киеве.
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в Люксембурге
    Масштабный прорыв теплотрассы в Виннице
    Мэр Киева Виталий Кличко передал столичным больницам 15 современных скорых
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман.
    Украинское фото
    Отчет Владимира Гройсмана о деятельности Кабмина в 2016 году
    Отчет Владимира Гройсмана о деятельности Кабмина в 2016 году.
    Сайт правительства Украины
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    На Донецком казенном заводе химических изделий утром во вторник прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на данные горадминистрации, которая подконтрольна ДНР.
    62.ua
    Прохожая идет мимо украшения ко Дню Святого Валентина в Киеве.
    Прохожая идет мимо украшения ко Дню Святого Валентина в Киеве.
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии.
    Josh Edelson / AFP
    Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции
    Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в Люксембурге
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в Люксембурге.
    @InfosFrancaises
    Масштабный прорыв теплотрассы в Виннице
    Масштабный прорыв теплотрассы в Виннице.
    vinbazar.com
    Мэр Киева Виталий Кличко передал столичным больницам 15 современных скорых
    Мэр Киева Виталий Кличко передал столичным больницам 15 современных скорых.
    kievcity.gov.ua
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек.
    @BBCNewsAsia

    Рекомендуем

    Один человек погиб в результате столкновения поездов в ЛюксембургеВ Люксембурге столкнулись два поезда: место инцидента14:45 14.02.2017
    Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции"Бьет – значит сядет". Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции14:17 14.02.2017
    Взрыв на заводе химизделий в ДонецкеВзрыв на Донецком заводе химизделий: появились кадры с места ЧП11:16 14.02.2017
    Разрушение плотины в КалифорнииРазрушенная дамба Калифорнии10:54 14.02.2017
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человекСмертельное ДТП с автобусом на Тайване: кадры с места ЧП05:54 14.02.2017
    В Израиле выпал крупный градНепривычные пейзажи . В Израиле выпал крупный град03:55 14.02.2017
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.Три ключевые премии BAFTA получили американцы, двое – за мюзикл "Ла-Ла Ленд"23:33 13.02.2017
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле ЧонгараФотоитоги 13 февраля: оружие "Аскера", "Грэмми" и разрушение плотины в США17:29 13.02.2017
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле ЧонгараКива показал оружие, изъятое у "Аскера" возле Чонгара16:17 13.02.2017
    Все фотоленты

    Кабинет министров Украины одобрил отчет о результатах своей деятельности в 2016 году и направит его для утверждения в Верховную Раду, заявил во вторник премьер-министр Владимир Гройсман.

    Юлия Тимошенко о заявлении Владимира Гройсмана по росту зарплаты
    Канал NewsOne в Youtube
    Тимошенко: Гройсман полностью неадекватен

    В ходе отчета премьер отметил, что главным заданием правительства в 2016 году было остановить политический и экономический кризис и начать макроэкономическую стабилизацию в стране. Гройсман заявил, что правительство успешно справилось с этой задачей.

    Смотрите также: Отчет Гройсмана на заседании Кабмина. Полная версия

    14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. C 1990-х годов этот праздник стал популярным и в Украине. В День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками.

    История возникновение имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и их романтической литературе, а не к обстоятельствам жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства.

    Смотрите также: Флешмоб "Защити свою любовь!" накануне Дня святого Валентина в Киеве

    Власти Калифорнии сообщили об эвакуации по меньшей мере 130 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на выездах из городов и населенных пунктов образовались сильные пробки.

    Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

    Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров

    Смотрите также: Разрушение плотины в Калифорнии. Онлайн-трансляция

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки