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    Фотоленты

    Непривычные пейзажи . В Израиле выпал крупный град

    (обновлено: )13
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    В Кейсарии замело поле для гольфа
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    http://jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    Некоторые градины достигали размера перепелиного яйца
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    Кейсария, акведук
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    Град стал причиной опасной ситуации на Приморском шоссе (шоссе №2)
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    В Израиле выпал крупный град
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    Ор-Акива
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    Кибуц Сдот-Ям
    jewish.org.ua
    В Израиле выпал крупный град
    Подобные пейзажи не слишком характерны для Израиля
    jewish.org.ua

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    В Кейсарии замело поле для гольфа

    Ночью и утром в понедельник, 13 февраля, на севере и в центре Израиля прошел сильный и крупный град. По размеру некоторые градины напоминали вишню, а некоторые достигали размеров перепелиного яйца.

    В Кейсарии под слоем града побелели поле для гольфа и древний акведук. В белый окрасилось побережье Средиземного моря, улицы, газоны, дворы.

    Смотрите также: Андреевский спуск в плену у снега: кадры с воздуха

    Град стал причиной опасной ситуации на Приморском шоссе (шоссе №2). На отрезке дороги между Хайфой и Ор-Акивой обледенело дорожное покрытие, особенно по сторонам шоссе. В связи с опасной ситуацией вдоль дороги дежурят патрульные машины.

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