Непривычные пейзажи . В Израиле выпал крупный град

Ночью и утром в понедельник, 13 февраля, на севере и в центре Израиля прошел сильный и крупный град. По размеру некоторые градины напоминали вишню, а некоторые достигали размеров перепелиного яйца.

В Кейсарии под слоем града побелели поле для гольфа и древний акведук. В белый окрасилось побережье Средиземного моря, улицы, газоны, дворы.

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Град стал причиной опасной ситуации на Приморском шоссе (шоссе №2). На отрезке дороги между Хайфой и Ор-Акивой обледенело дорожное покрытие, особенно по сторонам шоссе. В связи с опасной ситуацией вдоль дороги дежурят патрульные машины.