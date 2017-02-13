Три ключевые премии BAFTA получили американцы, двое – за мюзикл "Ла-Ла Ленд"

Американский актер Кейси Аффлек, снявшийся в главной роли в драме "Манчестер у моря", стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший актер".

Церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне.

Мюзикл принес награды американской актрисе Эмме Стоун в номинации "Лучшая женская роль" за роль Мии, а также американскому режиссеру Дэмьену Шазеллу, снявшему "Ла-Ла Ленд". Американский актер Кейси Аффлек, снявшийся в главной роли в драме "Манчестер у моря", стал лауреатом как лучший актер. Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории "Лучший сценарий" за работу над этой картиной.

"Ла-Ла Ленд" был номинирован на премию в 11 категориях, в том числе за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов и звук.

Фильмами-лидерами по числу номинаций престижной кинопремии в этом году также стали философская фантастическая драма "Прибытие" и триллер "Под покровом ночи". Оба фильма были номинированы в девяти категориях.

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Кроме названных картин на звание лучшего фильма претендовали кинолента обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", фильм "Лунный свет", который уже получил премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года, и "Манчестер у моря".

В номинации "Лучший актер" были представлены Эндрю Гарфилд, сыгравший в фильме "По соображениям совести", Кейси Аффлек, Джейк Джилленхол, Райан Гослинг и Вигго Мортенсен за фильм "Капитан Фантастик".

На звание лучшей актрисы года претендовали Эми Адамс, Эмили Блант, Эмма Стоун, Мэрил Стрип и Натали Портман.

Нынешний год — юбилейный для самой престижной британской кинопремии, ей исполняется 70 лет. Церемонию уже в 12-й раз ведет известный актер и шоумен Стивен Фрай. На вручение премий получили приглашение 2 тысячи человек.