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    Три ключевые премии BAFTA получили американцы, двое – за мюзикл "Ла-Ла Ленд"

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    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.
    Дев Патель - лучший актер второго плана
    Актеры Мел Брукс, Натан Лейн и Саймон Пегг
    Британский режиссер иранского происхождения Бабак Анвари и продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл и Лукан Tох получили награды за лучший дебют фильм В тени.
    Создатели лучшего британского короткометражного фильма Дом
    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Николь Кидман
    Хью Грант и Анна Эберштейн
    Пенелопа Крус
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший фильм".
    REUTERS Toby Melville
    Дев Патель - лучший актер второго плана
    Дев Патель - лучший актер второго плана.
    Ben STANSALL/AFP
    Актеры Мел Брукс, Натан Лейн и Саймон Пегг
    Актеры Мел Брукс, Натан Лейн и Саймон Пегг.
    Ben STANSALL/AFP
    Британский режиссер иранского происхождения Бабак Анвари и продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл и Лукан Tох получили награды за лучший дебют фильм В тени.
    Британский режиссер иранского происхождения Бабак Анвари и продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл и Лукан Tох получили награды за лучший дебют фильм "В тени".
    Ben STANSALL/AFP
    Создатели лучшего британского короткометражного фильма Дом
    Создатели лучшего британского короткометражного фильма "Дом".
    Ben STANSALL/AFP
    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям.
    Daniel LEAL-OLIVAS/AFP
    Николь Кидман
    Николь Кидман.
    Justin TALLIS/AFP
    Хью Грант и Анна Эберштейн
    Хью Грант и Анна Эберштейн.
    Justin TALLIS/AFP
    Пенелопа Крус
    Пенелопа Крус.
    Justin TALLIS/AFP

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    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший фильм".

    Американский актер Кейси Аффлек, снявшийся в главной роли в драме "Манчестер у моря", стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший актер".

    Церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне.

    Мюзикл принес награды американской актрисе Эмме Стоун в номинации "Лучшая женская роль" за роль Мии, а также американскому режиссеру Дэмьену Шазеллу, снявшему "Ла-Ла Ленд". Американский актер Кейси Аффлек, снявшийся в главной роли в драме "Манчестер у моря", стал лауреатом как лучший актер. Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории "Лучший сценарий" за работу над этой картиной.

    "Ла-Ла Ленд" был номинирован на премию в 11 категориях, в том числе за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов и звук.

    Фильмами-лидерами по числу номинаций престижной кинопремии в этом году также стали философская фантастическая драма "Прибытие" и триллер "Под покровом ночи". Оба фильма были номинированы в девяти категориях.

    Смотрите также: Адель и беременная Бейонсе: главные победители "Грэмми"

    Кроме названных картин на звание лучшего фильма претендовали кинолента обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", фильм "Лунный свет", который уже получил премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года, и "Манчестер у моря".

    В номинации "Лучший актер" были представлены Эндрю Гарфилд, сыгравший в фильме "По соображениям совести", Кейси Аффлек, Джейк Джилленхол, Райан Гослинг и Вигго Мортенсен за фильм "Капитан Фантастик".

    На звание лучшей актрисы года претендовали Эми Адамс, Эмили Блант, Эмма Стоун, Мэрил Стрип и Натали Портман.

    Нынешний год — юбилейный для самой престижной британской кинопремии, ей исполняется 70 лет. Церемонию уже в 12-й раз ведет известный актер и шоумен Стивен Фрай. На вручение премий получили приглашение 2 тысячи человек.

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