Повторное открытие разгромленной выставки Чичкана в Киеве

В Киеве состоялось повторное открытие выставки художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которую ранее разгромили неизвестные.

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Как передает Цензор.НЕТ, на этот раз открытие прошло без инцидентов.

Организаторы выставки оставили надписи и проломы в стенах, сделанные во время погрома. Сами произведения также демонстрируются в поврежденном виде. Кроме того, посетители могли просмотреть видео с камер наблюдения, записанное во время нападения.

Напомним, ранее неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которая была открыта в Центре визуальной культуры в Киеве.