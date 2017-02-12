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    Повторное открытие разгромленной выставки Чичкана в Киеве

    (обновлено: )5020
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Выставка Чичкана "Утраченные возможности"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве состоялось повторное открытие выставки художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которую ранее разгромили неизвестные.

    Смотрите также: Нападение на выставку Чичкана в Киеве: кадры с камеры наблюдения

    Как передает Цензор.НЕТ, на этот раз открытие прошло без инцидентов. 

    Организаторы выставки оставили надписи и проломы в стенах, сделанные во время погрома. Сами произведения также демонстрируются в поврежденном виде. Кроме того, посетители могли просмотреть видео с камер наблюдения, записанное во время нападения.

    Напомним, ранее неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которая была открыта в Центре визуальной культуры в Киеве. 

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