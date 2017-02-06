В Киеве на Петровке горел Citroen

В воскресенье в Киеве на проспекте Бандеры произошел случай самовозгорания автомобиля. Водитель автомобиля Citroen двигался в сторону Троещины, внезапно из-под капота пошёл дым.

Смотрите также: На Петровке в Киеве произошло самовозгорание автомобиля

"Мужчина вышел, чтоб открыть капот, получил легкие ожоги рук. В это время проезжал экипаж патрульной полиции, который пытался потушить пожар, однако полностью возгорание ликвидировали пожарные", — говорится в сообщении "Киева Оперативного" на странице в Facebook.

Причины внезапного возгорания устанавливает полиция.