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    Фотоленты

    В Киеве на Петровке горел Citroen

    9
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    В Киеве на Петровке горел Citroen
    Facebook Киев Оперативный

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    В Киеве на Петровке горел Citroen

    В воскресенье в Киеве на проспекте Бандеры произошел случай самовозгорания автомобиля. Водитель автомобиля Citroen двигался в сторону Троещины, внезапно из-под капота пошёл дым.

    Смотрите также: На Петровке в Киеве произошло самовозгорание автомобиля

    "Мужчина вышел, чтоб открыть капот, получил легкие ожоги рук. В это время проезжал экипаж патрульной полиции, который пытался потушить пожар, однако полностью возгорание ликвидировали пожарные", — говорится в сообщении "Киева Оперативного" на странице в Facebook.

    Причины внезапного возгорания устанавливает полиция.

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