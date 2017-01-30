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    Фотоленты

    На месте подрыва рельсов в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (211)

    (обновлено: )16602
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook

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    Участники блокады железной дороги в Луганской области не причастны к повреждению рельсов, заявил в понедельник соорганизатор акции, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

    Ранее в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе участники блокады взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне.

    "Оказывается, в полукилометре от "Редута" (название блокпоста —ред.) какие то "доброжелатели" разрезали рельсы. Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокировщиков нет технических средств для осуществления такой акции. И нет никакой смысловой нагрузки — ветка и так заблокирована", — говорится в сообщении на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

    Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

    Читайте также: Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов

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