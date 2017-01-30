На месте подрыва рельсов в Донбассе

Участники блокады железной дороги в Луганской области не причастны к повреждению рельсов, заявил в понедельник соорганизатор акции, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Ранее в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе участники блокады взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне.

"Оказывается, в полукилометре от "Редута" (название блокпоста —ред.) какие то "доброжелатели" разрезали рельсы. Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокировщиков нет технических средств для осуществления такой акции. И нет никакой смысловой нагрузки — ветка и так заблокирована", — говорится в сообщении на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

Читайте также: Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов