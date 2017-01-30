Атака на мечеть в канадском Квебеке

Неизвестные в масках и с криками "Аллах Акбар" ворвались в мечеть в канадском Квебеке и обстреляли толпу людей. В результате инцидента погибли шесть человек, восемь людей ранены.

Смотрите также: Стрельба в мечети Квебека: кадры с места инцидента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек. Сообщалось, что двое подозреваемых были задержаны.