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    Фотоленты

    Атака на мечеть в канадском Квебеке

    Тема:

    Стрельба в мечети Квебека (46)

    (обновлено: )30
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Стрельба в мечети в Квебеке
    На месте атаки на мечеть в Квебеке
    Стрельба в мечети Квебека
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Twitter RT
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Twitter RT
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Twitter RT
    На месте атаки на мечеть в Квебеке
    На месте атаки на мечеть в Квебеке
    Скриншот с видео
    Стрельба в мечети Квебека
    Стрельба в мечети Квебека
    quebec huffingtonpost

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    Стрельба в мечети в Квебеке

    Неизвестные в масках и с криками "Аллах Акбар" ворвались в мечеть в канадском Квебеке и обстреляли толпу людей. В результате инцидента погибли шесть человек, восемь людей ранены.

    Смотрите также: Стрельба в мечети Квебека: кадры с места инцидента

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.

    Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек. Сообщалось, что двое подозреваемых были задержаны.

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