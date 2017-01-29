Празднование Нового года по Восточному календарю

Праздник весны (Чуньцзе) — традиционный китайский Новый год по лунному календарю, главный праздник года в Китае.

Новый год в стране отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны — крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.

Китайский Новый год также отмечается как государственный праздник в ряде стран и территорий, где проживает значительное количество китайцев, прежде всего в странах Восточной Азии.

Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.

Наступление 2017 года (4715 года по китайскому календарю) приходится на 28 января.

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Чуньцзе – семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в свои родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил специальное название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

По предположениям ученых, история праздника насчитывает более тысячи лет. Он всегда был богат разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.

На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу – "лабачжоу", в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез (бусенник), финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго.

Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага.

Перед праздником страна буквально расцветает кумачом. Повсюду висят плакаты с изящно выписанными на них иероглифами "фу" (счастье) и "си" (радость), гирлянды фонарей и прочие украшения, и все они — исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток.

Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. Стены комнат украшаются яркими новогодними картинами, которые символизируют пожелание счастья и богатства.

Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и "доуфу" – соевого творога, называемого в России "тофу", потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими "счастье" и "достаток".

По традиции в новогоднюю ночь люди не спят и бодрствуют до утра, чтобы не упустить своего счастья. Если кто-то все-таки приляжет в новогоднюю ночь отдохнуть, то должен встать пораньше. В народе бытует поверье: "Если рано встанешь на Новый год, разбогатеешь тоже рано".

С наступлением новогоднего утра люди надевают нарядную одежду. Молодые поздравляют пожилых с праздником и желают им долголетия. Детям принято дарить красные конверты с карманными деньгами. Эти деньги в новом году, как предполагается, должны принести им счастье. В старинные времена деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это было своеобразное поздравление, желавшее прожить человеку до ста лет. Ожерелья из ста монет и сегодня очень популярны в Китае.

Первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.

Новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. В Пекине большой популярностью пользуются выставки-конкурсы фонарей, организуемые в крупных городских парках. Выставки фонарей продолжаются несколько дней и составляют неотъемлемую часть новогоднего праздника.