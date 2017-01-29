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    Празднование Нового года по Восточному календарю

    47
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Stringer
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Bobby Yip
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Samrang Pring
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Jorge Silva
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Samrang Pring
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Jorge Silva
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Soe Zeya Tun
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Soe Zeya Tun
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Romeo Ranoco
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Rafael Marchante
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Stringer
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    REUTERS Rafael Marchante

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    Празднование Нового года по Восточному календарю

    Праздник весны (Чуньцзе) — традиционный китайский Новый год по лунному календарю, главный праздник года в Китае.

    Новый год в стране отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны — крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.

    Лунный новый год в Китае
    STR / AFP
    Китай готовится встретить Новый год

    Китайский Новый год также отмечается как государственный праздник в ряде стран и территорий, где проживает значительное количество китайцев, прежде всего в странах Восточной Азии.

    Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.

    Наступление 2017 года (4715 года по китайскому календарю) приходится на 28 января.

    Смотрите также: "Мисс Вселенная-2017": жар-птица, "Мулен Руж" и "Цветущая Украина"

    Чуньцзе – семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в свои родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил специальное название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

    По предположениям ученых, история праздника насчитывает более тысячи лет. Он всегда был богат разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.

    На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу – "лабачжоу", в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез (бусенник), финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго.

    Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага.

    Самые популярные подарки на Новый 2017 год. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Самые популярные подарки на Новый 2017 год

    Перед праздником страна буквально расцветает кумачом. Повсюду висят плакаты с изящно выписанными на них иероглифами "фу" (счастье) и "си" (радость), гирлянды фонарей и прочие украшения, и все они — исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток.

    Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. Стены комнат украшаются яркими новогодними картинами, которые символизируют пожелание счастья и богатства.

    Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и "доуфу" – соевого творога, называемого в России "тофу", потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими "счастье" и "достаток".

    По традиции в новогоднюю ночь люди не спят и бодрствуют до утра, чтобы не упустить своего счастья. Если кто-то все-таки приляжет в новогоднюю ночь отдохнуть, то должен встать пораньше. В народе бытует поверье: "Если рано встанешь на Новый год, разбогатеешь тоже рано".

    С наступлением новогоднего утра люди надевают нарядную одежду. Молодые поздравляют пожилых с праздником и желают им долголетия. Детям принято дарить красные конверты с карманными деньгами. Эти деньги в новом году, как предполагается, должны принести им счастье. В старинные времена деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это было своеобразное поздравление, желавшее прожить человеку до ста лет. Ожерелья из ста монет и сегодня очень популярны в Китае.

    Первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.

    Новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. В Пекине большой популярностью пользуются выставки-конкурсы фонарей, организуемые в крупных городских парках. Выставки фонарей продолжаются несколько дней и составляют неотъемлемую часть новогоднего праздника.

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