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    Празднование Китайского Нового года во Львове

    (обновлено: )30
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    Празднование Китайского Нового года во Львове
    УНИАН

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    Празднование Китайского Нового года во Львове

    В пятницу вечером, 27 января, во Львове отпраздновали Новый год по лунному календарю. Его организатором выступила международная общественная организация "Культурно-исследовательский центр Украины и Китая "Ланьхва", информирует day.kyiv.ua.

    Так, на площади Рынок состоялись показательные выступления по кунг-фу. Затем все присутствующие стали свидетелями яркого лазерного шоу. А изюминкой празднования первого дня китайского Нового года стало шествие двух драконов.

    Смотрите также: Международный фестиваль снежной скульптуры. Украина заняла первое место

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