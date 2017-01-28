Празднование Китайского Нового года во Львове

В пятницу вечером, 27 января, во Львове отпраздновали Новый год по лунному календарю. Его организатором выступила международная общественная организация "Культурно-исследовательский центр Украины и Китая "Ланьхва", информирует day.kyiv.ua.

Так, на площади Рынок состоялись показательные выступления по кунг-фу. Затем все присутствующие стали свидетелями яркого лазерного шоу. А изюминкой празднования первого дня китайского Нового года стало шествие двух драконов.

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