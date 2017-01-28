наверх
28.01.201705:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Презентация авиационного комплекса МиГ-35

    77
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин выступает на презентации авиационного комплекса МиГ-35 на территории Производственного комплекса № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 на презентации на территории Производственного комплекса №1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 на презентации на территории Производственного комплекса №1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 на презентации на территории Производственного комплекса №1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 на презентации на территории Производственного комплекса №1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 после летной демонстрации на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрацией на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 после летной демонстрацией.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (слева) и летчик-испытатель Михаил Беляев (справа).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Авиационный комплекс МиГ-35 на презентации на территории Производственного комплекса № 1 АО "РСК “МиГ” в Луховицах Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    В Виннице активисты пикетировали здание мэрииВ Виннице активисты пикетировали здание мэрии00:01 28.01.2017
    Скульптуры World Snow Festival 2017Международный фестиваль снежной скульптуры. Украина заняла первое место19:57 27.01.2017
    Председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая зажигают свечу во время Мемориальной церемонии Шесть миллионов сердец, посвященной Международному дню памяти жертв ХолокостаФотоитоги 27 января: День памяти жертв Холокоста, Гройсман во Львове18:31 27.01.2017
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взяткеСпецоперация по задержанию руководства "Чернобыльского спецкомбината"16:13 27.01.2017
    Медицинский Майдан в Винницкой области"Медицинский Майдан" в Винницкой области13:35 27.01.2017
    Взрыв в многоэтажном доме в СумахВзрыв в жилом доме в Сумах: на месте ЧП10:22 27.01.2017
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий"Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше06:26 27.01.2017
    Самая привлекательная девушка-пожарный в миреСамая привлекательная девушка-пожарный в мире03:55 27.01.2017
    Пивная йога покоряет мир"Пивная йога" покоряет мир22:33 26.01.2017
    Все фотоленты
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин выступает на презентации авиационного комплекса МиГ-35 на территории Производственного комплекса № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах Московской области.

    Новый российский истребитель поколения "4++" МиГ-35, по завершению государственных испытаний обновит парк легких истребителей Воздушно-космических сил (ВКС) России и может быть предложен зарубежным покупателям боевой авиатехники.

    На базе производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в подмосковных Луховицах в пятницу состоялась международная презентация новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Летные испытания истребителя начались в четверг. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по случаю начала испытаний выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию, и что этот самолет имеет хороший экспортный потенциал.

    Смотрите также: Путин представил новый легкий истребитель МиГ-35 поколения 4++

    Показанный в Луховицах МиГ-35 — это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

    По данным из открытых источников, самолет способен нести на 10 узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2,7 тысячи километров в час). Боевой радиус действия истребителя составляет 1 тысячу километров, практический потолок – 17,5 тысячи метров.

    Как заявил генеральный конструктор — вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по инновациям Сергей Коротков, радиус боевого применения МиГ-35 увеличен в два раза (по сравнению с МиГ-29), в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак. Кабина самолета унифицирована с расчетом возможности переоборудования под его пилотирование как одним, так и двумя летчиками.

    В дальнейшем Конструкторское бюро "МиГ" займется разработкой истребителей пятого поколения, об этом заявил в Луховицах зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. "Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях (разработчик — корпорация "Сухой"). Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий)", — сказал он в ходе международной презентации истребителя МиГ-35.

    В настоящее время на вооружении ВКС России имеются только истребители поколения 4++. Истребителями пятого поколения — F-22 и F-35 — оснащены исключительно ВВС США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки