Презентация авиационного комплекса МиГ-35

Новый российский истребитель поколения "4++" МиГ-35, по завершению государственных испытаний обновит парк легких истребителей Воздушно-космических сил (ВКС) России и может быть предложен зарубежным покупателям боевой авиатехники.
На базе производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в подмосковных Луховицах в пятницу состоялась международная презентация новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Летные испытания истребителя начались в четверг. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по случаю начала испытаний выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию, и что этот самолет имеет хороший экспортный потенциал.
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Показанный в Луховицах МиГ-35 — это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.
По данным из открытых источников, самолет способен нести на 10 узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2,7 тысячи километров в час). Боевой радиус действия истребителя составляет 1 тысячу километров, практический потолок – 17,5 тысячи метров.
Как заявил генеральный конструктор — вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по инновациям Сергей Коротков, радиус боевого применения МиГ-35 увеличен в два раза (по сравнению с МиГ-29), в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак. Кабина самолета унифицирована с расчетом возможности переоборудования под его пилотирование как одним, так и двумя летчиками.
В дальнейшем Конструкторское бюро "МиГ" займется разработкой истребителей пятого поколения, об этом заявил в Луховицах зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. "Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях (разработчик — корпорация "Сухой"). Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий)", — сказал он в ходе международной презентации истребителя МиГ-35.
В настоящее время на вооружении ВКС России имеются только истребители поколения 4++. Истребителями пятого поколения — F-22 и F-35 — оснащены исключительно ВВС США.