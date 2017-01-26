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    Индия. Грандиозный парад в честь Дня республики

    (обновлено: )42
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии
    Премьер Индии Нарендра Моди в ходе празднования Дня республики
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    Money SHARMA / AFP
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    REUTERS Cathal McNaughton
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    REUTERS Cathal McNaughton
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    REUTERS Rupak De Chowdhuri
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    Money SHARMA / AFP
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    REUTERS Ajay Verma
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    REUTERS Adnan Abidi
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    Money SHARMA / AFP
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    REUTERS Adnan Abidi
    Премьер Индии Нарендра Моди в ходе празднования Дня республики
    Премьер Индии Нарендра Моди в ходе празднования Дня республики.
    REUTERS Adnan Abidi

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    Празднование Дня республики в Индии.

    День республики — один из трех национальных праздников в Индии наряду с Днем независимости и Ганди Джаянти (День рождения Ганди). В этот день отмечается принятие Конституции Индии и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года. Конституция была принята Учредительным собранием Индии на 26 ноября 1949, но акт о независимости был принят 26 января 1950 с демократической системой государственного управления, выполняя переход страны к независимости.

    26 января было выбрано для этой цели, поскольку это было в этот день в 1930 году, когда Декларация независимости Индии (Пурна Сварадж) была провозглашена Индийским национальным конгрессом.

    Смотрите также: Крушение поезда в Индии

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