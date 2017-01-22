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    Фотоленты

    Разрушения в поселке Спартак

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (231)

    (обновлено: )116
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Разрушенный дом на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Разрушенный дом на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Жительница выходит из ворот жилого дома на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Трактор во дворе жилого дома на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Разрушенный дом на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Разрушенный дом на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Разрушенный дом на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.

    Спартак находится в Ясиноватском районе Донецкой области. На данный момент село — под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. К северо-западу от населённого пункта проходит линия разграничения сил на Донбассе.

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