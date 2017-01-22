Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вышли из машины и поприветствовали собравшихся зрителей на параде в Белом доме.

Первая пара США вышла около отеля на Пенсильвания-авеню, принадлежащего Трампу. Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы.

Ранее Трамп покинул Капитолий, где обедал с членами конгресса, и направился в Белый дом, где позднее приступил к своим обязанностям, во главе инаугурационного парада.

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу.

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Позднее СМИ в США сравнивали инаугурацию Трампа с первой инаугурацией Барака Обамы, на которой присутствовало, согласно оценкам, до 1,9 миллиона человек. Из-за высокой политизированности вопроса закон запрещает Национальной службе парков заниматься оценкой численности людей.

В субботу в Вашингтоне прошли массовые протесты против Трампа, которые насчитывали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек.