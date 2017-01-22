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    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (607)

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    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Автомобиль 45-го президента США Дональда Трампа на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне после церемонии инаугурации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Полицейский у стойки с сувенирными флажками и бейджами во время парада после церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Военнослужащие корпуса морской пехоты США маршируют по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Парад в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Сотрудник дорожного патруля штата Северная Каролина в оцеплении на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Инвестор, основатель компании Colony Capital, председатель инаугурационного комитета Дональда Трампа Том Баррак.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
    Сторонники президента США Дональда.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вышли из машины и поприветствовали собравшихся зрителей на параде в Белом доме.

    Первая пара США вышла около отеля на Пенсильвания-авеню, принадлежащего Трампу. Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы.

    Ранее Трамп покинул Капитолий, где обедал с членами конгресса, и направился в Белый дом, где позднее приступил к своим обязанностям, во главе инаугурационного парада.

    Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу.

    Смотрите также: Инаугурация Дональда Трампа

    Позднее СМИ в США сравнивали инаугурацию Трампа с первой инаугурацией Барака Обамы, на которой присутствовало, согласно оценкам, до 1,9 миллиона человек. Из-за высокой политизированности вопроса закон запрещает Национальной службе парков заниматься оценкой численности людей.

    В субботу в Вашингтоне прошли массовые протесты против Трампа, которые насчитывали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек.

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