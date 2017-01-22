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    На месте убийства адвоката в Киеве

    Тема:

    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (313)

    29
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    В Киеве застрелили адвоката
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    Нацполиция Киева
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    Нацполиция Киева
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    Нацполиция Киева
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    Нацполиция Киева
    На месте убийства адвоката в Киеве
    На месте убийства адвоката в Киеве
    Нацполиция Киева
    В Киеве застрелили адвоката
    В Киеве застрелили адвоката
    ГУ Нацполиции в Киеве

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    В ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции  в Киеве.

    Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

    По данным полиции, неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения адвокат скончался в больнице.

    Правоохранители установили личность погибшего: это — 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

    Смотрите также: Убийство адвоката в Киеве: кадры с места ЧП

    При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

    По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

    Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

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