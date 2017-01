Такеши Китано: японский гений кинематографа

Японский кинорежиссер Такеши Китано отмечает в среду 70-летие.

Китано (Takeshi Kitano) родился 18 января 1947 года в Токио, Япония. После окончания средней школы в 1965 году Китано поступил на инженерный факультет токийского университета Мэйдзи, но степени бакалавра не получил.

В 1971 году со своим партнером Киеки Конеко он создал комик-дуэт "Два бездельника" (Two Beats), позднее взял псевдоним Beat Takeshi в память о начале актерской карьеры. В 1976 году дуэт был приглашен на телевидение, и вскоре комики стали очень популярными в Японии.

С 1981 года Такеши Китано начал сниматься в кино. Как киноактер он получил признание в фильме Нагисы Осимы "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1982), где сыграл роль сержанта Хары.

В 1989 году состоялся режиссерский дебют Такеши Китано в фильме "Жестокий полицейский" (Violent Cop), в который изначально он был приглашен в качестве актера. Кроме того, Китано практически полностью переписал сценарий. В результате картина была отмечена шестью национальными премиями.

Вторым фильмом Такеши Китано в качестве режиссера и первым в качестве сценариста стала картина "Точка кипения" (Boiling Point, 1990). В 1991 году вышел третий фильм Китано "Сцены у моря" (A Scene at the Sea).

На международном экране Китано стал популярным благодаря криминальной драме "Сонатина" (Sonatine, 1993), показанной на Каннском кинофестивале.

В 1994 году Китано попал в аварию на мотоцикле. Полученные травмы привели к параличу одной стороны тела, ему потребовалась операция, чтобы восстановить работоспособность мышц лица. Пресса сочла, что Китано уже не вернется к съемкам, но вопреки этим предположениям, он снял после выздоровления в 1996 году картину "Ребята возвращаются" (Kids Return).

Восстановившись после аварии, Китано занялся изобразительным искусством. Рисунки Китано были опубликованы в книгах в качестве иллюстраций, представлены на выставках и на обложках саундтреков к его фильмам. Наиболее ярко они представлены в фильме "Фейерверк" (Fireworks, 1997).

За эту картину Такеши Китано был удостоен Золотого льва Венецианского кинофестиваля, отмечен премией кинокритиков Международного кинофестиваля в Сан-Паулу.

Следующая его работа – притча "Кикуджиро" (Kikujiro), 1999) принесла режиссеру номинацию Каннского международного кинофестиваля, была отмечена призами МКФ в Вальядолиде и Японской академии.

Его мелодрама "Куклы" (Dolls, 2002) была номинантом Венецианского кинофестиваля, получила награды МКФ в Дурбане и МКФ в Дамаске.

Исторический боевик "Затоичи" (Zatôichi, 2003) был признан лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля, а Такеши Китано получил Серебряного льва и был удостоен еще трех призов этого фестиваля. Фильм завоевал несколько призов Японской академии.

В 2007 году Китано вместе с 33 ведущими режиссерами принял участие в съемках и был одним из продюсеров киноальманаха "У каждого свое кино" (To Each His Cinema), посвященного 60-летию Каннского кинофестиваля.

Среди его работ последних лет – "Банзай, режиссер!" (Glory to the Filmmaker!, 2007), "Ахиллес и черепаха" (Achilles and the Tortoise, 2008) и фильм "Беспредел" (Outrage Beyond, 2012), последний из них был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

В 2015 году вышел его артхаусный боевик "Рюдзо и семеро бойцов" (Ryuzo and His Seven Henchmen).

Ко всем своим фильмам Китано писал сценарии и был исполнителем одной из ролей.

Как актер он снимался в картинах "Джонни-Мнемоник" (Johnny Mnemonic, 1995), "Глаза Токио" (Tokyo Eyes, 1998), "Табу" (Gohatto, 2000), "Королевская битва" (Batoru rowaiaru, 2000, 2003), "Изо" (Izo, 2004), "Кровь и кости" (Chi to hone, 2004) и др.

Китано пишет стихи и серьезные романы, некоторые из которых были использованы в качестве сценариев другими режиссерами. В течение многих лет он является известным телеведущим.

Смотрите также: Самый знаменитый комик Голливуда Джим Керри отмечает 55-летие

В 2004 году Такеши Китано была присуждена степень бакалавра наук университета Мэйдзи, который он в свое время не окончил.

Он является профессором магистратуры изобразительных искусств Токийского национального университета изобразительного искусства и музыки.

Творчество японского режиссера было отмечено различными кинематографическими наградами. Он был удостоен призов Японской академии (1986, 1990, 2004), Венецианского кинофестиваля (1997, 2003 – четыре), МКФ в Сан-Паулу (1997), МКФ в Вальядолиде (1999 – два), МКФ в Торонто (2003), МКФ в Марракеше (2003), МКФ в Дамаске (2003), МКФ в Софии (2009), МКФ в Токио (2014) и др.

В 2008 году за вклад в мировой кинематограф Такеши Китано был удостоен "Святого Георгия" на Московском кинофестивале.

В 2010 году он получил звание командора ордена Искусств и литературы Франции, в 2016 году стал офицером французского ордена Почетного легиона.

С 1978 года Такеши Китано женат на актрисе Микоко Мацуда, у них двое детей – сын Ацуси (1981 года рождения) и дочь Сёко (1982 года рождения).