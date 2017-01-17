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    Фотоленты

    Фотоитоги 17 января: Порошенко в Давосе, Киев в тумане и новый взрыв в Турции

    (обновлено: )37
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Киев, туман
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Владимир Гройсман общается с жителями Черниговской области
    Замерзший Дунай в Белграде
    Легенда футбола Диего Марадона
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко во время интервью с журналистами в Давосе.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев второй день утопает в тумане и гари.
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    daykan.com
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Могилы погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула.
    Владимир Гройсман общается с жителями Черниговской области
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман общается с местными жителями во время рабочей поездки в Черниговскую область.
    Замерзший Дунай в Белграде
    REUTERS / Marko Djurica
    Люди проходят мимо плавучего дома, застрявшего в замерзшей реке Дунай в Белграде, Сербия.
    Легенда футбола Диего Марадона
    REUTERS/Leonardo Bianchi
    Легенда футбола Диего Марадона прибыл во Флоренцию, чтобы принять участие в открытии итальянского футбольного зала славы 2017 года.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в президентском дворце в Хартуме, Судан.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает в Лондоне с речью о выходе страны из состава Европейского союза.

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    Президент Украины Петр Порошенко во время интервью с журналистами в Давосе.

    Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума. 

    Порошенко: Украина получит $100 млн финпомощи от Швейцарии
    канал "112 Украина" в YouTube
    ВИДЕО. Порошенко: Украина получит $100 млн финпомощи от Швейцарии

    Очередной Всемирный экономический форум пройдет по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

    Читайте также: Невозможное возможно. Пинчук и Филипчук вызвали дискурс о будущем Украины

    Киев второй день утопает в тумане и гари. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что источник запаха пока не установлен. Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), которые вызвали такое явление, как метеорологическая дымка, сообщает пресс-служба столичной городской администрации.

    Смотрите также: Киев в плену тумана и гари

    В результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четыре сотрудника полиции и еще двое — ранены, сообщили в администрации провинции.

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