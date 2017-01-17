Фотоитоги 17 января: Порошенко в Давосе, Киев в тумане и новый взрыв в Турции

Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

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Киев второй день утопает в тумане и гари. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что источник запаха пока не установлен. Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), которые вызвали такое явление, как метеорологическая дымка, сообщает пресс-служба столичной городской администрации.

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В результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четыре сотрудника полиции и еще двое — ранены, сообщили в администрации провинции.