Ситуация в Алеппо

Международные гуманитарные организации так и не оказывают реальную помощь мирному населению Алеппо спустя месяц после его освобождения, а резкое "забывание" темы помощи жителям с их стороны и со стороны центральных западных СМИ вызывает удивление, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению. Тем временем, мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств", — сказал он.

Конашенков отметил, что удивительным фактом является то, что "после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города".

"Знают ли в Службе Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают", — добавил официальный представитель российского военного ведомства.

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По его словам, знают об этом представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате боевых действий.

"Однако пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь", — сказал он.

Поэтому, добавил представитель МО РФ, на этом фоне "вызывает удивление резкое "забывание" темы оказания помощи жителям Алеппо со стороны международных гуманитарных организаций и центральных западных медиа, которые вот уже месяц, словно по команде, продолжают дружно молчать".

"Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы "прорывались" с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь", — заключил Конашенков.