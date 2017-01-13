Пикет "Свободы" под стенами КСУ против "языкового" закона

Националистическая партия "Свобода" провела в пятницу возле здания Конституционного суда Украины акцию протеста с требованием отмены закона "Об основах государственной языковой политики", передает корреспондент РИА Новости.

Конституционный суд в пятницу продолжит в закрытом режиме рассмотрение дела о конституционности "языкового" закона.

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В акции протеста принимали участие около 30 человек. Они требовали отменить закон, так как считают, что это якобы ведет к "русификации" Украины. По мнению митингующих, этот закон является "троянским конем", его принимали, чтобы сделать русский язык в Украине государственным. В целом акция прошла мирно, никаких активных действий протестующие не предпринимали.