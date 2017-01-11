Заснеженный лагерь беженцев на греческом острове Лесбос

Антициклон "Ариадна" принес в Грецию сильные снегопады и морозы, небывалые холода стоят на большей части Греции и стали главной темой сообщений местных СМИ.

Зимой снег в горных районах Греции бывает постоянно, но в последние два дня снегопады прошли почти на всей территории Греции, не пострадала только часть столичного региона Аттика. Снег лежит уже в 30 километрах к северу от Афин, а в северных регионах страны стоят 20-градусные морозы.

В стране введен государственный механизм действий при чрезвычайных ситуациях.

Плохая погода и на островах: снег завалил остров Кефалония на западе страны. Снегопады прошли на островах Лесбос и Хиос, где в лагерях находятся порядка 10 тысяч беженцев и мигрантов (на фото). Всего в Греции, по официальным данным, заблокированы 63 тысячи мигрантов.

Снегопады прошли на Крите, где власти просят жителей не пользоваться машинами в непогоду, а в случае поездок соблюдать требования дорожных служб.

Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.