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Взрыв в жилом доме в Сумах: кадры с места ЧП

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Взрыв в многоэтажке в Сумах (11)

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    На месте взрыва в Сумах

    Взрыв произошел в многоквартирном доме в Сумах в понедельник, пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Инцидент произошел в квартире на первом этаже в доме 52 на проспекте Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

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    "В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

    Напомним, вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах на улице Металлургов произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение. Позднее 59-летний мужчина признался, что устроил взрыв сознательно.

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