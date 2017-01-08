Заснеженный киевский Подол

В Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщается на сайте КГГА. За сутки работники коммунальной корпорации "Киевавтодор" использовали рекордные для такого короткого срока 3,3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и более 1000 тонн соли.

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Для уборки улиц и дворов задействовано 258 единиц техники "Киевавтодора" и около 300 единиц техники жилищных организаций, зеленстроевцев и тому подобное. Кроме того, бригады ручной уборки в составе 355 человек выполняют очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземных и наземных пешеходных переходов, лестничных маршей и тротуаров.