Одесса в снежном плену

В пятницу, 6 января, Одессу стало засыпать снегом. Специальная техника вышла на уборку снега. Спасатели, патрульная полиция и власть города просят оставаться дома, а водителей — отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.

Синоптики обещают ухудшение погодных условий.

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По информации Государственной службы автомобильных дорог, с 18:00 пятницы, 6 января, полностью прекращено движение по всем трассам государственного и местного значения на территории Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского и Татарбунарского районов Одесской области.

Перекрытие вызвано, естественно, сложными дорожными условиями, вызванными снегопадами и сильным ветром. В ближайшее время возможно перекрытие движение по дороге Одесса-Овидиополь.