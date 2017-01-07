На границе с Приднестровьем задержаны 29 вагонов с контрабандным лесом

На границе с Приднестровьем в ходе совместной операции представителей Нацполиции, прокуратуры, СБУ и Раздельнянского лесничества задержаны 29 вагонов с лесом, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"На днях в международном пункте пропуска "Кучурган — железнодорожная станция" на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом дерева. В результате предпринятых мер было установлено, что в документах была указана ложная информация. В частности, было указано, что "дерево топливное", но на самом деле часть дерева была "деловой, которая запрещена к вывозу", — заявил Олег Слободян.

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При этом он отметил, что общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция". Остальная часть, по словам спикера Госпогранслужбы, находилась на разных станциях Одесской области.

"Отправителем груза, который направлялся в Румынию, являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области", — отметил Олег Слободян и добавил, что правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства выявленного правонарушения.