Рождественская служба в Киево-Печерской Лавре

В пятницу, 6 января, православная церковь отмечает Рождественский сочельник.

6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что коливо – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо было положено в канун праздника только после литургии (богослужения). У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, но богослужебным уставом эта традиция не предписана.

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.

Напомним, по данным Нацполиции, в ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах Украины в 14 тысяч культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более четырех миллионов граждан.

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