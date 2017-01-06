Рождественское богослужение в Ватикане

Папа Римский Франциск в Ватикане провел рождественское богослужение. В пятницу, 6 января, православная церковь отмечает Рождественский сочельник.

6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.

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