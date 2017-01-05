Разрушенная Мечеть Омейядов в Алеппо

Мечеть Омейядов, являвшаяся крупнейшей и старейшей мечетью сирийского города Алеппо, получила значительные разрушения в результате боевых действий.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.