Масштабный пожар в банном комплексе в Запорожье

Пожар произошел в двухэтажном банном комплексе на ул. Рекордной в Вознесеновском районе Запорожья, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на первом этаже в подсобном помещении горят хозяйственные вещи, а помещения 1-го и 2-го этажей сильно задымлены… На момент возгорания в помещении бане находилось 27 посетителей и 2 человек обслуживающего персонала", — говорится в сообщении.

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Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, совместно с администрацией заведения эвакуировали из помещений первого этажа 16 посетителей.

"Из-за сильной задымленности помещений на втором этаже оставшиеся заблокированные 11 человек выбили окно и начали звать на помощь. Некоторые из них вышли на парапет дома. В это время пожарные установили выдвижную лестницу и организовали спасение пострадавших из опасной зоны пожара", — уточнили в областном управлении ГСЧС.

В результате слаженных действий спасатели ликвидировали пламя и предотвратили его распространение на другие помещения комплекса.

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Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.