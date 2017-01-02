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В Новолуганском открыли пункт полиции

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Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (32)

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    В Новолуганском открыли пункт полиции

    В понедельник в поселке Новолуганское Донецкой области заработал пункт Национальной полиции, сообщает пресс-служба НПУ.

    В поселок направлены сотрудники отдела полиции Бахмутского района и сводных сил, имеющие опыт несения службы в зоне проведения антитеррористической операции.

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    Отделу передали кроссовер Renault Duster. Как сообщил начальник ГУ НПУ в Донецкой области, полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины.

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