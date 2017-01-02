В Новолуганском открыли пункт полиции

В понедельник в поселке Новолуганское Донецкой области заработал пункт Национальной полиции, сообщает пресс-служба НПУ.

В поселок направлены сотрудники отдела полиции Бахмутского района и сводных сил, имеющие опыт несения службы в зоне проведения антитеррористической операции.

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Отделу передали кроссовер Renault Duster. Как сообщил начальник ГУ НПУ в Донецкой области, полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины.