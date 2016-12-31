Усиленный контроль в Мадриде в новогодние праздники

В связи с постоянной угрозой терактов в Европе, в новогодние праздники во многих европейских городах повышены меры безопасности. Так, в Мадриде в центре города полиция перешла на режим усиленного дежурства и проводит досмотр граждан.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

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