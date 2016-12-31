Разминирование восточных районов Алеппо

Российские саперы с 5 декабря разминировали в восточной части сирийского Алеппо, недавно освобожденной от террористов, 1072 гектара территории, более 400 километров дорог и свыше 2 тысяч зданий, сообщает Минобороны России на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра ВВС РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города Алеппо. Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки применяются роботы-саперы "Уран-6".

"Всего с 5 декабря российскими саперами разминирована территория общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2,2 тысяч зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

За сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектаров и 23,5 километра дорог.

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В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.