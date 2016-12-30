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Фотоитоги 30 декабря: двойное убийство под Одессой, перемирие в Сирии, предновогодний Киев

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Разгул криминала. Резня в Одесской области (237)

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    Спецоперация по задержанию подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Одессе

    Мужчина убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. Подозреваемый был задержан. Ему предъявлено подозрение.

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    Киевляне и гости столицы спешат посетить Софийскую площадь, где установлена главная елка страны и работает новогодняя праздничная ярмарка. 

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