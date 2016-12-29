Активисты "Азова" остановили работу завода по утилизации шин под Чугуевом

"Предприятие ООО "ВСК Рисайклинг Групп" занимается утилизацией отработанных резиновых шин и других отходов, но, по словам активистов, не имеет многих разрешений на такую работу", — сообщает varta.kharkov.ua.

По данным активистов, которые приехали на предприятие с жалобами от местных жителей, в результате работы "ВСК Рисайклинг Групп" загрязняется вся местность вокруг — в двух километрах от вредного производства находятся санаторий и школа для детей с заболеваниями дыхательных путей, в 500 метрах начинаются жилые дома и дачи.

Как сообщают СМИ, после акции "Азова" и приезда полиции руководитель завода пообещал им навести порядок на заводе и получить у экологов всю необходимую разрешительную документацию. До этого он приостановит работу предприятия на 10 дней.