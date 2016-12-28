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Фотоитоги 28 декабря: глумление над мемориалом в Одессе, маленький "Афон" в Киеве

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Крушение российского Ту-154. Расследование (91)

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    Нападение "Правого сектора" на мемориал жертвам Ту-154 в Одессе

    Представители "Правого сектора" уничтожили цветы, которые возложили возле здания Генконсульства России в Одессе в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи. 

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    В Успенском соборе Киево-Печерской лавры открылась выставка "Благословение Святой Горы Афон", на которой представлены уникальные трехмерные изображения монашеской республики и Великой лавры, аналога которым не существует, а также редкие святыни.

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