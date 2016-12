Певцу Диме Билану - 35 лет

В субботу, 24 декабря, российскому певцу Диме Билану исполняется 35 лет.

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года ровно в 00.00 в роддоме города Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская республика).

Певец является Заслуженным артистом Кабардино-Балкарии (2006), Заслуженным артистом Чечни (2007), Заслуженным артистом Ингушетии (2007) и Народным артистом Кабардино-Балкарии (2008).

Дима Билан представлял Россию на конкурсе песни Евровидение два раза: в 2006 году с песней "Never Let You Go", заняв второе место, и в 2008 году с песней "Believe", заняв первое место и став первым певцом от России, победившим на Евровидении.