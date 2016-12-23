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Первые кадры с пресс-конференции Путина

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    23 декабря 2016. Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
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