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Первые кадры с пресс-конференции Путина
11:36
23.12.2016
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04:07 23.12.2016
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22:55 22.12.2016
Фотоитоги 22 декабря: похороны Карлова, снос киосков по-киевски, взрыв в Москве
18:16 22.12.2016
Похороны убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова
16:50 22.12.2016
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12:20 22.12.2016
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23 декабря 2016. Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
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