Спиридонов: у "фронтовиков" остался один-единственный выход

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Один из двух штыков правящей коалиции, "Народный фронт", 5 ноября провел съезд политсилы. Мероприятие прошло под громкими пафосными лозунгами, "фронтовики" по-прежнему вовсю используют воинственную риторику, подтверждая свое звание главной движущей силы "партии войны".

Но сам "НФ" и его лидеры оказались в щекотливой ситуации. С одной стороны, они – власть, партнер пропрезидентского БПП по парламентскому большинству. С другой, рейтинг политсилы сейчас находится не просто на уровне статистической погрешности, а еще ниже – около 1,5%. В этом смысле странно звучат заявления пытающегося вернуться в большую политику Арсения Яценюка о грядущем походе "фронтовиков" на президенсткие и парламентские выборы.

Хотя не стоит забывать, что глава МВД Арсен Аваков, контролирующий значительный силовой ресурс, в том числе радикалов, – тоже член "Народного фронта". А значит, у партии будет надежный "силовой" тыл.

О политической судьбе "фронтовиков", их проблемах, точках роста и козырях в интервью РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

У "Народного фронта" – крайне низкий, как для партии власти, рейтинг. Но в то же время есть значительные ресурсы. Как вы расцениваете их политические переспективы?

– В данный момент у них рейтинг действительно очень низкий, буквально на уровне статистической погрешности, тем не менее политическое будущее у них может быть. Во-первых, "Народный фронт" располагает очень значительным ресурсом, есть несколько министров, есть министр МВД – главная фигура. Соответственно, определенный ресурс есть.

Поскольку есть определенный ресурс, всегда есть шанс провести определенный ребрендинг, то есть просто переделать название партии, назваться как-то по-другому, при этом пользоваться имеющимся ресурсом. При этом мы все знаем, что электоральная память у избирателей – довольно короткая, и если, допустим, в 2010 году Тигипко на выборах президента сумел заявить, что он – "новое политическое лицо", до этого побыв в 1996 году вице-премьером, то что помешает "Народному фронту" под новым названием вообще сказать, что это новые политические лица?

То есть, если умелый ребрендинг плюс, возможно, подключение новых фигур, плюс опора на имеющиеся ресурсы, то, в общем-то, при грамотной работе шансы у них могут быть.

А их имидж "партии войны"?

– Например, классическую партию войны во Франции в свое время возглавлял Наполеон Бонапарт. И именно он, после завершения революционных событий во Франции, первым на некоторое время отказался военных лозунгов и начал реформировать страну, приводить в порядок.

Поэтому одно из преимуществ "партии войны", когда она переключится на более мирные и конструктивные лозунги, их лучше становится слышно, чем традиционные "партии мира". То есть с технологической точки зрения они могут перестроить свою риторику достаточно резко и на этом выиграть. Потому что, я думаю, главная их задача – все-таки не война, а удержаться у власти.

Поэтому, теоретически, перспективы (у "Народного фронта") могут быть – при грамотной работе. А на практике, поскольку мы этой грамотной работы, скорее всего, не увидим, то перспективы, соответственно, более чем туманны.

А насколько сейчас вообще в обществе востребована воинственная, милитаризованная риторика?

– Очень уменьшается база востребованности воинственной риторики. Если взять в 2014 году, по сути, на воинственной риторике можно было претендовать на электоральную базу приблизительно 40-50% голосов. Столько граждан воспринимали военную риторику. На этом "Народный фронт" и вышел на тот момент со своим впечатляющим результатом (22,14%).

Теперь общество элементарно от войны устало. Показательный пример – реакция общества на мобилизацию из ночных клубов. В том же Facebook – синхронное возмущение. Говорят, как можно ребят забирать из ночных клубов? Мне кажется, если бы такая же информация была в 2014 году, то реакция была бы совершенно другая. Говорили бы: "как они могут ходить в ночные клубы во время войны, давайте всех заберем, ура!" А сейчас общество устало и получило достаточно большое количество антивоенных прививок.

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Потому что все знают о том, что представители власти продолжают вести свой бизнес, что нам демонстрируют военную риторику, а сами открывают оффшорные фирмы. Общество от всего этого устало, и приверженцев войны до победного конца стало, по моим оценкам, 15-20%. Может и меньше. Реально их количество сократилось в 2,5-3 раза.

В принципе, соответственно военная риторика очень сильно просела и, скорее всего, будет проседать и дальше.

Но тем не менее "ястребами" периодически выступают и в БПП…

– БПП – очень условно "партия войны". Говорящие головы БПП выступили достаточно четко против разрыва дипломатических отношений с Россией. То есть, по сути, выступили определенными миротворцами: что давайте, все-таки, учтем 3 миллиона наших граждан, которые живут в России. В БПП пытаются стоять посередине, в шапагате между войной и миром, четкой риторики нет.

Что касается "Народного фронта", скорее всего, с ними просто не работают грамотные пиарщики. Они надеются, что на этой риторике можно подняться. Но на ней они скорее всего уже не поднимутся, им нужно действительно определенным образом перестраивать риторику, бренд, наполнение своих списков, чтобы как-то можно было выплыть. Потому что электоральная база этой риторики уменьшалась и будет продолжать уменьшаться. И пройти в Верховную Раду им будет очень сложно.

Возможно, у "НФ" есть какой-то козырь, ресурсы, на которые они могут опереться? В том числе, силовой ресурс.

– Силовой ресурс могут попытаться использовать. В украинских реалиях это не новость – давление силовиков, например, на избирательные комиссии, на самих избирателей, политических оппонентов. Против них же могут открывать определенные уголовные дела – на ровном месте.

Это уже откатанная политтехнология, когда на округе против основного оппонента провластной партии открывается уголовное дело, совершенно надуманное. И он, с одной стороны, на этом может пиариться, а с другой стороны, придется ходить на допросы, как-то отбиваться. А за это время уже и выборы пройдут.

Есть, как правило, разные варианты использования силового ресурса, но если рейтинг будет совсем маленьким, таким как сейчас – 0,5-1%, то никакой силовой ресурс помочь не может – он должен опираться хотя бы на что-то.

Да, (у "НФ") есть определенные ресурсы, но использовать их можно будет только в том случае, если хоть какой-то реальный рейтинг будет, хотя бы дойдет до 3%. Если не будет вообще ничего, то маловероятно, чтобы что-то получилось.