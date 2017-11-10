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    Во мне

    Хухры-мухры, страсти-мордасти, культур-мультур и другие вечные истины

    (обновлено: )43340
    Один политик всё хотел как-то выделиться, потому покупал себе тачки дорогие, виллы за рубежом, волонтерш сексуальных нанимал, но всё было ему не то. И решил он в педофилы податься и стал политиком-педофилом и, ему, представьте, за это ему ничего не было.
    Микрофон
    Из открытых источников

    Вася Пупкин, эсквайр

    Вступление

    Отдельно взятые слова, как, собственно и любая вербальность, действительно могут стать оружием или средством достижения цели. Хорошо владеют вербальностью журналисты, из числа профессионалов и рекламисты, которые слоганы сочиняют. Это вообще не каждому дано, так чтобы два-три слова соединить в одно предложение о каком продукте, а народ услышал их и тут же образовал очереди в магазинах.

    Слова важны еще и в контексте. Более того, одни и те же слова могут спокойно поменять смысловую нагрузку в разных контекстах. Ну, например.

    Рязановскую "Иронию судьбы…" если вспомнить. Первая серия, которую все смотрели чаще, чем вторую, по известным причинам. Эпизод в ресторане аэродрома. Герой Буркова (в роскошном свитере с оленями) и герой Белявского (шикарно играет немного пьяного) решают, кто Павлик или Женя, должен лететь в Ленинград (тогда так говорили). Аргументы пьяных и прочее. Потом решили, что таки должен лететь Женя, взяли его под руки и сопроводили в сторону взлетной полосы. Так вот, как только они отошли от стола, герой Буркова говорит, приблизительно: "Слушай, хорошо, что мы его помыли". Малозначащая фраза, которая практически ничего не дополняет к контексту происходящего, но почему-то она все-таки произносится, и странно, но она почему-то запоминается.

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    А другой вариант? Например, два патологоанатома (или санитара) курят на крыльце морга. Из подъехавшего катафалка выходит молодая уже вдова, проходит мимо двух патологоанатомов (санитаров), те пересматриваются и один говорит: "Слушай, хорошо, что мы его помыли". Смех, ясное дело, улыбки. Да, сотрудникам морга никто не может запретить юморить на рабочем месте, где остальным далеко не до юмора.

    Фраза та же, а смысл уже другой, правда?

    Наручники
    УНИАН
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    Или так, двое детей 6-ти и 8-ми лет, мальчик и девочка сидят на кухне, кушают арбуз, например. Слышны шаркающие шаги бабушки, она входит в кухню, бьет себя по бедрам, щупает голову, проводит по груди — снова очки где-то оставила. Подходит к столу, наклоняется, чтобы лучше было видно, что в тарелках, берет персик, откусывает от него и шаркающей походкой удаляется. Девочка постарше говорит мальчику помладше: "Слушай, хорошо, что мы его помыли".

    Или так. Те же дети, но в другом контексте. Они уже грязные, в рванье, замызганные. Сидят, смотрят маленький черно-белый телевизор с антенной. Обстановка нищенская. Их пьяная мать валяется на кровати. Слышен бас, кашель – идет отец детей. Вот он уже в дверях, обводит все взглядом, глаза налиты кровью. Неустойчивой походкой он проходит к тумбочке, на которой стоит телевизор, открывает ее, берет оттуда пистолет очень старой модели. Смотрит на него, мямлит что-то типа "да пошло оно все", направляет пистолет на детей, нажимает на курок. Щелчок, второй. Выстрела нет. Снова щелчки уже без прицеливания. Бросает пистолет в стену, уходит. Мальчик помладше – девочке постарше: "Слушай, хорошо, что мы его помыли".

    Такие вот разные контексты, а фраза одна и та же. Четыре ситуации, четыре разных смысла. Это все к чему я вел? Когда с одной стороны есть журналист, с 30-летним опытом работы, мастерский журналист, побывавший много где и много что описавший, авторитетный журналист. С одной стороны – он и все его тексты, а с другой, тоже текст, но короткий и официальный, о запрете этому журналисту пересечения границы. Журналист, ясное дело, обязан подчиниться, и формальный контекст в этом случае оказывается могущественнее опыта журналиста.

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    То есть, ты можешь быть мастером своего дела, писать хвалебные тексты или рубить с плеча, иметь за плечами тысячи публикаций, это не важно – два, три слова сотрудника спецслужб всегда будут всесильны против тысячи слов журналиста.

    Глава первая. Неожиданное открытие

    Однажды, кажется в позапрошлую пятницу, у меня неожиданно закончился Франк Тилье. Он был какое-то время, но в тот день взял и весь вышел.

    Эскорт-услуги. Архивное фото
    Vgorode.ua
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    Наверное, нужно объяснить, кто такой Франк Тилье. Это современный французский автор триллеров, которые оценить если просто, то — офигенные, можно сказать, а если изысканно, то — грандиозные. Тилье пишет триллеры, пачками, просто удивительно, как у него это получается, и смею заверить вас, он по праву может создать конкуренцию признанным авторам.

    Триллеры нам нужны, чтобы отвлечься, полностью уйти от реальности в другой мир и таким образом вправить самому себе мозги, как человек со слабыми связками сам вправляет себе выпавший сустав.

    Так вот, дочитав до конца его последний на сегодня изданный роман "Сновидения", я вдруг неожиданно осознал, что остался ни с чем. Есть ситуации, когда книга тебе в руки нужна всенепременно, иначе просто так сидишь без толку. Тут я вспомнил, что в последнее посещение книжного рынка, одна бабушка-продавщица так красочно рекомендовала труд из жанра популярной науки, что я, не пожалев приличной суммы, купил "Массмедиа с древнейших времен и до наших дней" Уильяма Бернстайна. Заменить триллер такой книгой тяжело, конечно, но книга есть книга, ты уже не с пустыми руками.

    Забегая вперед скажу, что прочел я Бернстайна всего 34 страницы, и не потому, что он оказался не интересный, нет. Просто вышло переиздание другого романа Франка Тилье. Так в схватке между триллером и наукоемкой литературой победил триллер. Но это временно, так как и этот Тилье тоже скоро весь выйдет.

    Вернемся к истории массмедиа (может это слово и пишется правильно так масс-медиа, то есть через дефис "-", но на обложке слово слитно написано, потому так его и привожу). Так вот, даже на 34-х страницах исследования можно подчеркнуть кучу совершенно новых, ранее не известных для себя данных.

    В предисловии Бернстайн, вспоминая роман Оруэлла "1984", пишет о массмедиа в демократических государствах и деспотичных государствах. Естественно он исследует и понятия свободы прессы, свободы слова в этих государствах и, приведя пару-тройку примеров, Уильям Бернстайн утверждает: не важно в каком государстве вы живете, в тотально деспотическом или исключительно демократическом, важно помнить, что качество свободы прессы при этих разных формах правления, всегда контролируется властью. Да, ребята, даже в США, Германии или еще какой стране, победившей демократии, свобода слова распространена настолько, насколько ей позволяет распространиться избранная в стране власть. Тут есть всякие тонкости и детали связанные с принципами существования самих СМИ, инвесторов и прочее. Но и они не важны. Грубо говоря, демократии, как и разных свобод, нам отвешивают ровно столько, сколько мы заслуживаем.

    Тут дело не в механизме, не в правиле существования, а в примерах, доказывающих эти правила. Достаточно ведь по сторонам посмотреть, вспомнить, что у нас было и как было, как мы себя при всем этом чувствовали, и применить воспоминания к сегодняшнему дню. Правда, разница впечатляет? Если сильно задуматься, начать таблицы рисовать, то разница эта может и с ума свести. Это мы — базис, он стал сильно ограниченным. А надстройка, это ребята из высоких кабинетов. Она сейчас как бы более демократичная, чем та, что предыдущая, ведь так? Ну откуда тогда такое несоответствие? Ведь к власти пришли супер-пупер-демократы, зачатые на майдане популизмом и толерантностью, а жизнь при них стала вон из рук какая поганая. И это если экономику не брать. Это парадокс, над которым можно было бы поразмышлять какое-то время, но боюсь, что мои размышления на эту тему никому не нужны. Уверен, что для вас больший вес имеют свои собственные размышления и выводы.

    По примерам? Ну, вот был Шустер, и нет Шустера. Его программа, извините, точно доказывала наличие в стране демократических свобод. Те же политики, что и сейчас могли поспорить, а могли и морды друг другу набить к нашему большому удовольствию. Сейчас морды политикам бьют прямо на улицах и это политику еще повезло, если этим все закончится, потому как подстрелить его или подорвать, дело, как оказалось, тоже не хитрое.

    Савик Шустер. Архивное фото
    УНИАН
    Шустер Live, другие eviL. Пережить Ющенко и Януковича, но не Порошенко

    Ладно, появилось 4-5 других телеканалов, на которых каждый ведущий ну прямо шустером себя чувствует. Поток политически заряженного информационного отстоя поражает, но нет качества, потому что Шустера нет. А пришли к власти демократы, для которых все святые вещи происходят в США. Что тогда не так? Да все не так.

    И дело, как вы сами понимаете, не только в Шустере

    Тут вспомнилась случайно мифологема Ницше о сверхчеловеке. Так сдается мне, что наши власть имущие получив немного власти, возомнили себя сверхлюдьми и не только решают в какой оффшор бабло пустить, на Кипр или на Кайманы, но и за нас всех решают, сколько нам нужно телевидения, сколько прессы, какое кино мы должны смотреть, а какое кино НАМ СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ. Сейчас дело уже до театров дошло. А фишка у них простая до примитива: когда они чего хотят запретить, то мотивируют так, что уши от страха заворачиваются у обычных людей. У одной бабки в Киевской области, когда в телевизоре снова заговорили о российской агрессии, куры нестись перестали, представляете. Все на бульон пошли. Когда в новостях ведущий рассказывал, что сейчас всех, кто с гастролями хочет приехать в Украину, будет СБУ осматривать и решать, НЕСУТ ЛИ ПЕСНИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, так не поверите, на одной свиноферме в Черкасской области свиньи худеть начали. Их кормят, а они всем стадом худеют. Взгляд испуганный, ножки тонкие, дрожат. Удивительно, с чего бы это? А с того, что даже свиньи в этой стране понимают, что если СБУ и лично президент занимается гастрольным списком, то то, что они завтра придумают не только для людей, но и для свиней свободной страны, это ж, извиняюсь, может быть тотальный страх и ужас.
    Мнению Уильяма Бернстайна, конечно, всецело можно доверять. Он на западе достаточно авторитетный исследователь.

    Глава вторая. Трах*

    (*Трах 1. О резком и сильном треске, шуме от падения, толчка, взрыва. 2. Ударил гром — трахнул (разг.). Трах кулаком по столу. 3. межд. глагол [интонационно четко обособлен]. Предваряет сообщение о возникновении такой (сменяющей другую) ситуации, которая в высшей степени неожиданна. Хотел пообедать — трах! — ресторан закрыт. Из толкового словаря Ожегова)

    Тут сообщалось, что какой-то министр Уэльса покончил собой из-за участия в секс-скандале. Там, собственно и участия будто бы не было никакого. Будто бы кто-то пока просто обвинил министра в том, что он будто бы замешан и все такое, то есть доказательная база бледная, в сравнении с реакцией на нее – самоубийством.

    Тут, скажу вам, мы имеем яркий пример чистого политика, откровенного, который получил власть на волне доверия к нему, а не путем подтасовки голосов, угроз членам избиркома или, извиняюсь, за гречку.

    Информация о министре Уэльса нам даже можно сказать мало понятна, потому что как КАК! скажите можно пойти на такую крайнюю меру как самоубийство из-за такого информационного вброса, когда здесь, у нас, при том, что творится во власти и в стране, событий и компромата уже на десятка два самоубийств.

    assembly.wales/
    Carl Sargeant

    Но случай с министром Уэльса действительно примечательный. Часто вспоминаю историю о министре-женщине какой-то скандинавской страны, случившуюся пару лет назад. Она организовала брифинг и сообщила о своей отставке с поста, а почему, что стало поводом? Она, видите ли, накануне выпила на бокал больше пива, чем разрешено правилами дорожного движения. Села за руль, ничего не нарушила. Она не была пьяна, и ее не останавливала полиция, но доехала она домой на своем авто и в муках совести.
    На следующий день она заявила о своей отставке.

    Вот такие поступки красят политика и страну, согласитесь, а не строка, которую занимает этот политик в списке Форбс Киевской области и не соседство дачами со звездами французского кино где-то на Лазурном берегу.

    Глава третья. Последняя

    Однажды, не так и давно, на одном семинаре для сотрудников СМИ один известный в Европе журналист из Великобритании сказал, что не так страшна цензура печати и ограничения свободы слова, потому что о них, так или иначе всегда можно заявить, а страшна цензура на мнение. Просто на мнение, которое ты или не можешь или боишься озвучить. Вот когда цензура на мнение есть, значит, в твоей стране поселился деспот. Не факт, что похожий внешне на Сталина или Гитлера, у деспотизма тысяча лиц. Каждый день на вас с экрана телевизора может смотреть упитанное и улыбающееся лицо деспотизма.

    Люди делятся на три категории: на тех, с чьего молчаливого согласия существует цензура на мнение, тех, кто контролирует цензуру мнения, и на последних – тех, чье мнение цензурируется.

    Первые это как выяснилось выше не люди, а сверхчеловеки, которые считают, что им позволено то же, что и богам. Вторые это не люди, а нелюди, скорее. Третьи, извините, просто стадо. Молчаливый планктон, ничего не решающий, а молча позволяющий цензурировать свое мнение. Они — юниты компьютерной игры, готовые бежать в то место на карте, куда сверчеловек кликнет своим указующим устройством. "Мышкой", то есть. Жалко их.

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