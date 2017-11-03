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    "Договорняк" как украинское проклятие

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    После Евромайдана в борьбу с коррупцией включились буквально все, кому не лень. Результат оказался прямо противоположным: в мировых рейтингах восприятия коррупции Украина переместилась на самый верх.
    Рукопожатие. Архивное фото
    REUTERS Thomas Peter

    Денис Гаевский, обозреватель

    Социологические опросы последнего времени демонстрируют, что украинцы указывают коррупцию, чуть ли не как наибольшую проблему страны. Впрочем, когда говорят о борьбе с коррупцией – предлагают бороться со следствием, а не первопричиной. Представляется, что коррупция – лишь производная от тех деструктивных тенденций, сложившихся в Украине за последние четверть века. Речь идет, прежде всего, о деиндустриализации, в результате чего "верхи" вынуждены усиленно паразитировать на бюджетных потоках, а на низовых уровнях происходит примитивизация общественных отношений. 

    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украинское фото
    Коррупция в Украине убивает страну и настораживает инвесторов

    После Евромайдана в борьбу с коррупцией включились буквально все, кому не лень. Результат оказался прямо противоположным: в мировых рейтингах восприятия коррупции Украина переместилась на самую верхушку. Хотя в данном случае налицо проблема целеполагания: видные активисты и организаторы Майдана протестовали не столько против коррупции как таковой, сколько против своего неучастия в ней.

    Созданные в последние годы многочисленные антикоррупционные органы (дублирующие, заметим, во многом функции уже существовавших структур) по состоянию на сегодняшний день не продемонстрировали сколько-нибудь результативной работы (для справки: бюджет НАБУ, НАПК, САП в 2015-2017 суммарно составил 2,9 млрд грн). Дела против Насирова, Розенблата, Полякова застопорились, ничего не слышно по делу Мартыненко, едва ли будет какой-то результат по делам против Авакова-младшего и Каськива. 

    В большинстве случаев уголовные производства в отношении коррупции разваливаются по схожей схеме: фигурант дела выходит под залог, а затем, на фоне прекращения первичного информационного шума, все переходит в плоскость кабинетной возни, где задействуются весомые финансовые стимулы, либо, в крайне случае, подозреваемое лицо скрывается за границей. Как разрушить сложившуюся в государстве круговую поруку – ответа на этот вопрос покамест нет ни у кого. "Договорняк" – вечное украинское проклятье.

    Как показал опыт беглых депутатов Рады Онищенко и С. Клюева, судей Чернушенко и Чауса, пока что наибольшим наказанием для украинских коррупционеров являлся остракизм – бегство за границу с исключением из системы отношений коррупционной ренты в обмен на личную свободу. К сожалению, социальная память украинского общества чрезвычайно коротка, к тому же у общества отсутствуют инструменты влияния на власть, потому стимулировать правоохранительные органы тщательно выполнять свою работу фактически некому. Потери Украины от коррупции за период 2014-2016 эксперты оценивают в 120 млрд грн. Но на днях известно, что НАПК по результатам проведенных проверок не выявило электронных деклараций должностных лиц с признаками незаконного обогащения – более чем показательно.

    Блокирование Roshen Петра Порошенко. Архивное фото
    Скриншот с Facebook
    Сладости одного президента. Конкурентов Roshen просят на выход

    Много говорят о необходимости создания антикоррупционного суда. Но ведь многочисленные уголовные производства продемонстрировали, что одна из главных причин того, что не выносятся приговоры подозреваемым в коррупции, – некачественная работа следователей, которые передают "сырые" материалы прокурорам. Кстати говоря, представляется, что риски для правящей верхушки в связи с созданием антикоррупционного суда (данную идею раскритиковал президент Порошенко на сентябрьском форуме YES) несколько преувеличены: с момента голосования в первом чтении за соответствующий законопроект до запуска судов может пройти не один год – на каждом этапе многое можно "порешать", а под конец завести в судейский корпус нужных людей.

    Думается, что даже, если будет создан антикоррупционный суд, сразу же появятся новые способы избежать реальной ответственности. И тогда возникнут требования создать антикоррупционные тюрьмы, чтобы там отбывали наказания истинные коррупционеры, а не нанятые двойники. В общем, несколько не в том направлении работает мысль активистов-антикоррупционеров и западных кураторов украинского направления.

    В общем, эта возня вокруг вопроса борьбы с коррупцией, которую люмпенизирующееся общество наблюдает уже не первый год (нет хлеба – обеспечат зрелищами), будет и дальше продолжаться – притом совершенно безрезультатно. Куда более интересно будет взглянуть на высокопоставленных украинских чиновников после того, как их время пребывания у власти подойдет к концу. Публикация "панамского досье", где наличествуют имена 643-ех граждан Украины, продемонстрировала, что западные круги пристально отслеживают все транзакции украинских чиновничьих и бизнес-кругов. Потому, с высокой долей вероятности, приватизированные украинскими нуворишами национальные богатства в средне- или долгосрочной перспективе будут присвоены уже западными кругами.

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    Тут стоит заметить, что коррупция всегда была для Запада инструментом влияния на "верхи" периферийных государств (а в случае с Украиной ситуация усугубляется тем, что в 2014 году в обмен на легитимацию украинские элитарии передали значительную часть суверенитета внешним игрокам). И если бы государства Евроатлантики действительно были бы заинтересованы в борьбе с коррупцией в Украине, то, во-первых, не выделяли бы деньги на "борьбу с коррупцией" и различного рода кредиты, служащие "кормовой базой" для местной верхушки, а, во-вторых, предоставили бы все данные относительно вывода денег из ликвидированных "реформами имени Гонтаревой" украинских коммерческих банков, коих насчитывается около сотни. В общем, приходится в очередной раз констатировать, что на антикоррупционном фронте – без перемен.

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