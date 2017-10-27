О дяде Пете, девочке Вале и когнитивной взаимности

Вася Пупкин, эсквайр

Не бывает, чтобы лев при виде раненой антилопы

сказал: "Спасибо, я сыт". Он мимо не пройдет.

Так и с политиками, они вечно голодны.

Эрик Аксл Сунд "Стеклянные тела"

Так вот, жизнь — штука, конечно, интересная и местами прикольная до не могу. Каждый день сюрпризы в виде майдана, например. А у вас, нет? А у нас, да. У нас — это в Киеве. Шумят с неделю уже в палатках в центре города. Это нормальное дело, для Киева. Столица, как-никак. Собственно, в любой день кто угодно может приехать и палатку поставить в знак протеста. Признак демократии, вроде как.

Тут два момента сами на ум приходят. Первый — Штаты если взять. Там выборы ж были. Страна, говорят, от их итогов в шоке оказалась: мол, Трамп — это не то, что мы хотели, забирайте, мол, его обратно. Но Трамп никого не послушал, остался в Белом доме и сидит там до сих пор. Митинги сразу после выборов были, помните? Расистские всякие заморочки, но уже позже, чего в Штатах уже лет 40 не бывало. И что? Живет себе страна без всяких майданов и палаток перед Белым домом, потому что люди там такие же разные, как у нас, но по нутру своему не такие, как у нас. Они там знают, что если ты сегодня-завтра на работу не выйдешь, то вообще ее лишишься, ну и денег, разумеется, тоже. Потому американцы, помня о главном, всякой ерундой никогда не занимаются и все митинги у них и акции протеста исключительно в выходные дни проходят, то есть в свободное от работы/бизнеса время.

Вторая мысль, сидящая в голове безвылазно, это место под очередной майдан. Ну ладно, столица, все органы власти тут и прочие ведомственные понты. А в регионах что, властей совсем нет? Почему бы активистам не устроить какие-то протестные гастроли? Перекрыть центр завтра в Тернополе, послезавтра — во Львове. Пусть местные жители тоже помучаются, как уже не первый раз и не первый год мучаются киевляне.

Беда в том, что при какой-угодно власти майдан есть единственное средство и рычаг давления на власть. И не потому что там во власти все сплошь тупые и намеков народных масс не понимают, а потому что именно понимают и не тупые, а просто плевать им на то, чего там народные массы себе думают и хотят, потому как власти самой в себе исключительно комфортно, ведь главное, что нужно для жизни, у власти уже есть – собственно власть, и ничего больше ей уже не нужно.

Так было и так будет… у нас в стране, отныне и присно…

Хотите знать почему? Ничего нового не скажу, а так, чтобы было понятно всем, так хорошо по этому поводу Дима Гордон выразился. Он приблизительно так сказал: выборы в нашей стране можно вообще не проводить, потому что наши люди каждый раз выбирают го*но. В первой части предложения не совсем уверен, а во второй уверен полностью. Гордон вдвойне молодец, потому что не на светской вечеринке на ушко кому-то это сказал, а в эфире одного из информационных телеканалов. Спасибо ему большое за емкость характеристики.

Вообще народ у нас уже не первый год как заполитизирован по самые помидоры. Сейчас, может, меньше, чем раньше, но по эмоциональным проявлениям этого не скажешь. В стране, где политических телеканалов больше, чем развлекательных, отвлекающих, дающих возможность забыть о трудоднях и тупо отдохнуть… в стране с таким контентом и люди живут соответствующие — политически подкованные и всегда в курсе, кто чего из депутатов накануне в телевизоре сказал и с кем поругался. Но народ этот тем не менее всегда избирает то, что Гордон сказал. Почему такой парадокс имеет место? Проголосовать за го**но — это ж стопроцентно гарантировать себе какой-нибудь майдан в будущем, ну, и интерес к политическому телевидению, которого завались. А почему, опять же? Да все потому же – другого телевидения нет и реально все интересное только на информационно-дискуссионных телеканалах происходит. Нет, есть какая-то ерунда и на других кнопках, но, честно, она настолько отвратительного качества, что от нее за вечер отупеет человек с двумя высшими. А почему? Да потому что все, кто нормальное телевидение умеет делать, делает его в любой другой нормальной стране и за нормальные при этом деньги, а эта художественная самодеятельность потому и заполонила все вокруг, что конкуренции не испытывает и считает верхом совершенства свой уровень ниже среднего.

Короче, страна похожа на черт те что сейчас. В плане политики, протестов, отдыха, культуры, не говоря уже об экономике.

Помимо Гордона с телеэфиром связано у меня еще два интересных момента.

Вот что значит заполитизированный человек? Знающий политиков по именам и принадлежности к партиям? Да, но не только. Заполитизированность — это… Жена смотрит американский фильм "Часы отчаяния" (1990 год, реж. Майкл Чимино) с Микки Рурком и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Не буду рассказывать все перипетии сюжета кинокартины, но ближе к ее концу герой Хопкинса едет в банк за деньгами/выкупом для героя Рурка, бандита, сбежавшему из здания суда. В банке он снимает все средства со счета. Сотрудника финучреждения это, конечно, беспокоит, но не в этом суть, а в том, что при виде актера, играющего роль банкира, жена моя говорит: "Ого, как мужик на Эрдогана похож". Поняли, да? Даже не на кого-то из местного политикума и даже не на представителя ЦК КПСС, чьими портретами были увешаны стены даже в детской поликлинике. Какой-то Эрдоган, президент Турции, так запал, что вот сразу нашелся его двойник. И это было до того, как он в Киев приезжал с официальным визитом отоспаться. Вот что значит — политизированность. Люди не помнят, как выглядят их одноклассники, посолен ли суп, но, как выглядит Эрдоган, вопросов не возникает.

Второй смешной момент связан с моим сыном. 12 лет, биполярное расстройство, в голове всегда только конкретные четкие мысли о чем-то одном – у них это называется фиксация. Все разговоры вечера вокруг этой фиксированной темы всегда и крутятся, но это не важно. В день, когда майдан расправил свои палатки на Грушевского, а в Верховной Раде начался, чуть ли не переполох, все телеканалы показывали Андрея Парубия. Он очень, понимаете, нервно и очень беспокойно, поняв, что зал уже не контролирует, говорил, что все судьбоносные вопросы переносим на четверг. А само дело было во вторник. Так сын мой, рассказывая про новое свое впечатление, вдруг на секунду стопнулся и смотрит в экран телевизора на эмоционального Парубия. Спикер реально на взводе, потому проглатывает не 4 буквы, как обычно, а все 9, от чего его понять еще сложнее. Всмотревшись, вслушавшись и вдумавшись в спич политика, сын мой тоже эмоционально говорит: "Фууу, кто это такой?" Пришлось ответить, конечно, что спикер Верховной Рады, как бы начальник всех как бы депутатов. Сразу после Парубия показывали депутата Егора Соболева на трибуне Рады, обернутого в национальный флаг. Ребенок начал смеяться, и до истерики. Позже выяснилось почему: дяде, оказывается, носить нечего, он вынужден во флаг завернуться. Вот так одно и то же разными людьми видится по-разному и дело тут совсем не в патриотизме.

Но вступление затянулось. Было заявлено выше, что речь пойдет о какой-то девочке Вале. Так вот.

Не так давно нелегкая судьба отца ребенка с биполярным расстройством закинула меня в клинику на улице Фрунзе (сейчас Константиновская). Плановый осмотр, плановая консультация и перевод из детского отделения в подростковое. Все, как обычно, кроме встречи девочки Вали.

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Девочка эта – постоянный обитатель психиатрической лечебницы. Все в ее жизни сформировалось против нее самой. На вид она ровесница моего сына, то есть 10-12 лет. Круглая сирота, росла в детдоме с самого раннего детства. То есть, понятно, что детства у нее никакого и не было, хоть оно у нее и продолжается еще. Диагноз девочки Вали — слабоумие, а значит, состояние детства у нее продлится всю жизнь. Никаких признаков агрессии, никакой слюны, медленно стекающей изо рта. В принципе нормальный ребенок, только без мобильного телефона в руках, как у всех подростков, и подстрижена она, очевидно, санитарками, так что сразу и не скажешь, девочка это или мальчик. Когда она подошла, села на соседний со мной стул и так одним пальцем, чтобы случайно не сильно задеть, тронула меня даже не за руку, а за рукав куртки, то, признаюсь, я насторожился. Все-таки психиатрическая больница, всего от всех можно ожидать, даже от врачей. Но она просто хотела к себе привлечь внимание и спросила, долго ли мы тут еще пробудем. Ну, как спросила, скорее прошептала, потому, что ребенок просто боится привлечь к себе лишнее внимание, говорит еле-еле, практически неразборчиво.

Вскоре мы пошли на прием к врачу, а потом уехали, но больницу посещали каждый день еще в течение двух недель. Практически дневной стационар.

Девочка Валя оказалась совсем ненавязчивой, очень сильно радовалась чужим людям, и сложно описать ее счастье, когда ее угостили яблоком. Собственно это счастье – именно счастье, а не радость, как у всех остальных людей, повторялось каждый раз, когда ее чем-то угощали, а угощали ее часто, потому что у сироты Вали никого нет в этом мире и в больнице ее никто не навещает и ни яблок, ни конфет не приносит. Получив очередной гостинец, девочка Валя очень крепко всех обнимает, а особенно сильно моего сына, который перед каждой поездкой в больницу напоминал, что что-то для Вали нужно захватить. То ли из жалости он это делал, то ли по какой другой причине, но точно не осознанно. Не поняв до конца, что перед ним тот уникальный человек, у которого никого и ничего нет.

Такая вот девочка Валя в нашей стране не единственная. Когда я ее увидел и оценил ситуацию целиком, то спросил себя ненароком, почему это ни разу за последние годы не было в новостях, что президент взял шефство над каким детским домом, что такой-то % продукции его шоколадных фабрик отправляется по детским домам страны, что вообще кто-то в этой стране из числа людей, наделенных властью или деньгами (что одно и то же), хоть на минуту побеспокоился хоть об одной такой девочке Вале, живущей хоть в Киеве, хоть в Черновцах, хоть в Харькове. И, собственно, каждый раз, как вижу в телевизоре политиков, я себе этот вопрос и задаю, и он достал меня уже.

Идеализировать жизнь и все человечество, и всех власть имущих, конечно, не стоит. Всё всем и так ведь понятно. Девочка Валя всем до лампочки, как и ее лечение, ее одиночество, ее мечты. Она никогда не воспользуется безвизом, и не потому что не знает, что это вообще такое, а потому что вряд ли когда-то выйдет из больницы. Разве что сменит подростковое отделение на взрослое. Она никогда не ходила в магазин и не знает, сколько стоит хлеб и как выросли в цене конфеты фабрик президента. Она не будет ездить на "лексусах" и прочих "мерседесах", не будет выбирать между более и менее модными джинсами. Скорее всего, она будет донашивать вещи после детей врачей и санитаров. И то если кто из них решит этими вещами поделиться, а не продать их на интернет-аукционе, чтобы было немного денег, к которым можно доложить еще чуть-чуть и купить новую вещь, а не "одежду из Европы".

Одним словом, ничего у девочки Вали нет и ничего у нее не будет, а так как у нее никогда ничего и не было, то она даже не в состоянии оценить свою жизнь: стала она лучше, хуже, интереснее, богаче, вкуснее, разнообразнее или не стала.

Конечно, была бы девочка Валя электорат, вполне возможно после получения паспорта кто-то из политиков обменял бы какие материальные ценности или еду за ее голос. Но и этого не будет никогда, потому что слабоумие права на голос не дает.

Одним словом, пока все вокруг бурлит, кто-то пытается нас во что-то вовлечь, что-то доказать, обыкновенная девочка в психиатрической лечебнице ест исключительно больничные завтраки, обеды и ужины, принимает таблетки два раза в день, а вместо телевизора и других впечатлений у нее только визиты чужих дядь и теть в отделение клиники, да вид из окна. Такая вот жизнь.

Вся эта обширная статья и весь этот текст о простой штуке: когда я ненароком слушаю эмоциональные речи Порошенко или Гроймана, или тех, кто разом хочет их всех смести с рабочих кабинетов, когда передо мной кто из политиков, распинаясь, рассказывает, как важно выйти на протест именно сейчас, что у страны есть план развития и не иначе как лет через 30 все у нас будет хорошо… Когда всю эту ерунду я слушаю и смотрю, то заставляю себя вспомнить про девочку Валю, постоянного обитателя психлечебницы, и, поверьте, сразу после этого появляется единственное правильное отношение ко всем этим политикам и политиканам, основанное на простом рациональном чувстве – чувстве взаимности.

* — буква "в"

** — буква "в"