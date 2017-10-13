О деградации: спорт как зеркало политики

Денис Гаевский, обозреватель

Фактически сбылось желание ряда украинских футбольных чиновников, которые, по словам главы Национальной общественной телекомпании Украины Зураба Аласании, заявляли следующее: "Дай Бог, Украина на Чемпионат мира не попадет". Дело, очевидно, в проведении Мундиаля на территории "страны-агрессора", что вызывает идиосинкразию у киевских "верхов".

Сам же Аласания по этой же причине не намерен транслировать ЧМ-2018 для украинских болельщиков на "UA: Перший", равно как в 2015 году Украина не увидела молодежный Чемпионат мира в Новой Зеландии ввиду того, что спонсором турнира был "Газпром". Конечно, существуют еще частные телеканалы, которые могут показывать Мундиаль, но власти могут волюнтаристским образом запретить транслировать матчи на территории Украины, либо же офисы телеканалов могут подвергаться атакам ультранационалистов (примерно как это произошло с "Интером" в сентябре 2016 года – виновные до сих пор не привлечены к ответственности).

Как бы там ни было, но "пролет" Украины мимо ЧМ-2018 – это, конечно, плохо. Прежде всего, нынешние власть придержащие, которые призывали "все прогрессивное человечество" отобрать у России Мундиаль, оказались бы в небезынтересной ситуации, пытаясь объяснить, почему сборная едет к "агрессору".

Отказаться от участия в турнире Украина едва ли смогла бы, так как (во-первых) рисковала оказаться под санкциями ФИФА и УЕФА, что чревато:

а) утратой права Киева принимать финал Лиги Чемпионов – 2018 (кстати, если следовать логике Аласании, то следует добровольно отказаться от финала, т.к. спонсором ЛЧ также является "Газпром");

б) завершением карьеры футбольного чиновника вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, лоббирующего интересы украинского футбола за рубежом.

Во-вторых, Федерации футбола Украины пришлось бы самым серьезным образом привести в порядок пресловутое фанатское движение, особенно это касалось бы тех лиц, которые хотели бы поехать в РФ на матчи ЧМ и поддержать украинскую сборную. При этом у многих фанатов наверняка были бы развеяны многие мифы по поводу "отсталой России", которые навязываются с помощью заангажированных СМИ в последние несколько лет.

В-третьих, спортивное мероприятие такого уровня было бы хорошей площадкой для неформальных контактов между украинскими и российскими политиками, что могло бы помочь урегулировать конфликт на Донбассе. Впрочем, согласно последним законодательным инициативам киевских властей, высокопоставленным чиновникам и политикам может быть запрещено посещать РФ.

В-четвертых, сугубо со спортивной точки зрения, поездка национальной сборной на ЧМ была бы очень кстати для развития украинского футбола (притом его следует рассматривать в т.ч. как социальное явление), который с 2014 года погрузился в глубочайший кризис. Тут следует остановиться детальнее.

Резкое сужение "кормовой базы" привело к тому, что представители крупного капитала не могут в прежнем объеме финансировать профессиональный футбол в Украине (для сравнения, в 2013 году совокупная трансферная стоимость игроков Украинской Премьер-лиги оценивалась в 683 млн евро, то в этом году она составляет всего 253 млн евро; данные портала transfermarkt.com). Это приводит к тому, что такое позорнейшее явление как договорные матчи стали обыденностью на всех уровнях отечественного футбола. В то же время, не лучшее финансовое состояние клубов УПЛ – это шанс для воспитанников академий проявлять себя, завоевывать места в составе национальной сборной и уходить на повышение в более сильные зарубежные лиги.

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Деградация украинского футбола – это, впрочем, лишь верхушка айсберга. Спорт высших достижений в Украине в целом демонстрирует еще более глубокую степень падения: он долгие годы держался на советской материально-технической и кадровой базе, а значит его не минула горькая чаша декоммунизации. Кстати, несмотря на то, что в стране ведется полномасштабная кампания декоммунизации, "совок" у украинских чиновников остался в головах, ярким свидетельством чему запрет украинским олимпийцам общаться с представителями российских СМИ на прошлогодней Олимпиаде в Бразилии авторства министра молодежи и спорта Жданова.

Ясное дело, что подобный запрет никоим образом не способствовал улучшению спортивных результатов: украинская сборная, не обеспеченная государством должными условиями для подготовки, на Олимпиаде-2016 показала наихудшие результаты выступлений за годы независимости, сумев добыть всего 11 медалей (2 золотых). Украина теряет социальный капитал даже в сфере спорта: в поисках лучших возможностей для самореализации отечественные спортсмены все чаще предпочитают менять гражданство, соглашаясь на предложения о выступлении под флагами других государств.

Словом, украинский спорт последних лет – это именно то зеркало, в котором, пожалуй, лучше всего отображается экономическая и социально-политическая ситуация в стране с 2014 года. Ведь надстройку если и можно с помощью политических и медийных технологий оторвать от базиса – то совсем ненадолго.