У вас продается славянский шкаф? О псевдоспоре Андруховича и Прохасько

Роман Степняк

Андрухович на портале "Збруч" написал эссэ, в котором выразил спорные мысли по поводу "зупы" и "бануша", а также некоторых других украинских слов, которые должны были бы овладеть массами от Карпат до самого Луганска.

"Они называют наши афины черникой!"

Пребывая под впечатлением собственных сентенций, писатель закрыл глаза и представил себе изумительную картину. Не рискну на литературный перевод, перескажу своими словами. Писателю представляется в Марганце и Никополе, Краматорске и Николаеве, в Пятихатках, Гуляйполе и даже в Верхних Плавнях галицко-волынское украиноязычное нашествия! И ничего с ними не поделаешь, потому что все они при грубых деньгах, которыми сыплют во все стороны по ресторанно-гостиничных заведениях, вплоть до горничных, поваров, конюхов и таксистов. Всей этой челяди приходится срочно садиться за учебники и штудировать незнакомые слова "ґудзик", "ґанок", "ґирлиґа", "зупа", "афини" и "банош".

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Но писатель открывает глаза, и видит совершенно другую картину и слышит русский язык на улицах родного Франыка, как писатель чисто по-украински называет родной Ивано-Франковск. "Женщина, почем вот эти ваши афины?" – "Афіни у Греції, в мене афини" — "А ваши рыжики?" – "То не рижики, пані, то лисички" — "А что такое зупа?" — "А кто такой банош?». И так везде, в Карпатах и на всем украинском Западе. По мнению Андруховича, по-русски звучит даже Рынок во Львове!

Я не стал бы спорить с известным писателем и в какой-то мере готов разделить его недоумение. Кстати сказать, пишу эти строчки из украинского Трускавца, где вот уж в течение второй недели не удалось вдоволь поговорить с кем-то по-украински. Здесь встречают и провожают по-русски, начиная от бабушек, торгующих "афинами" у самого крыльца гостиницы, и, если первым не заговоришь по-украински, на родном языке тебе мало кто ответит. Совершенно согласен, что что-то надо менять, но вот что?

Сны Тараса Прохасько

Может, что-то знает оппонент Андруховича Тарас Прохасько? Писатель осознал, что русский язык является не просто чужой, "он является языком насилия, ее конструкции, именно его звучание может вызвать кошмары". Не буду спорить, подобные случаи описаны, правда, не в совсем художественной литературе. Писателя страшит перспектива превращения Украины "в уютный уголок России". Это в том случае, если русскому языку будет представлены определенные, хотя бы умозрительные, права на существование.

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Проблема, по мнению Прохасько, такая: в зависимости от языка, существует две Украины, которым никак не стать родными. Ради своего выживания обе Украине делают и будут делать то, что дает им возможность выжить. Писатель считает, что сейчас "очень некорректно прикрываться российскими гражданами Украины, которые эту Украине защищают от той России", поскольку они "защищают свою Украину, в которой им хорошо, в которой они не согласны с остальной Россией, но защищают свой российский филиал".

Проще говоря, украинцам с русскими, живущими в Украине, ничего совместного не построить, поскольку, русским в Украине всегда будет не хватать чего-то "ненамацального", что делает "удобную территорию до конца своей". Даже, пишет писатель, если "затлумиты" последнего носителя украинского языка, русским "на этой земле никогда не будут сниться сны на украинском".

Если порыться в словарях и попытаться понять оригинальный словарный запас писателя и представить себе, что он имел в виду, называя нечто только ему ведомое субстанцией "ненамацальной", а также вообразить последнего "затлуманенного" украинца, все равно трудно понять современного человека, который так подозрительно ставится к своим согражданам лишь по той причине, что разговаривают они на немного отличительном языке, а в снах не приходят ни вкусная карпатская "зупа", ни ягода-"афина", ни "банош", а исключительно "суп" и "черника". Банош, правда, так и останется баношом, поскольку нигде в другом месте, кроме Карпат, такое вкусное блюдо так, как здесь, никто не готовит.

Меню для патриота

Вы надеялись, что писатель Андрухович с мнением коллеги не согласится и внесет в дискуссию так востребованный плюрализм мнений. В какой-то мере мастер слова с этой задачей справился. Если Прохасько на русскоязычных украинцев махнул рукой, они ведь все равно будут строить в Украине пусть и другую, но Россию, то Андрухович пытает надежды, что со временем из тех, кто карпатскую "зупу" называет "супом" можно будет вытравить весь русский дух, они забудут родной язык и все-таки вольются в "единую страну".

Писатель даже видит робкие шаги украинских русских в этом направлении. Справедливо называя всякие внешние признаки собственной идентичности, которыми русскоязычные граждане пользуются как своеобразным меню, из которого можно выбрать отдельные пункты, скажем символику, включая красно-черный флаг, трезубец, гимн, вышиванку, способом откупиться от национальной идеи, язык он относит к особой категории идентичности. Андрухович справедливо замечает: "Язык не купить — даже платными ускоренными курсами. На него надо решиться — и начать в нем жить". Но касается это не только украинского, но и любого другого языка в мире.

Если попытаться сделать вывод из длинных и глубоких писательских размышлений, то он будет таким: этнические русские должны стать этническими украинцами. Забыть все, что было в неукраинской жизни и научиться видеть сны в сине-желтых красках. Вот и подумалось, а стоило ли писателям затевать столь длинную дискуссию, если все, рассказанное ими вписывается в один хорошо известный лозунг последних лет: "Украина – для украинцев!". Вот только ради него ли многоязычная страна столько положила на алтарь своей независимости?