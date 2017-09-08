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    Почти по Дюма. Моя Одесса ...надцать лет спустя

    (обновлено: )25630
    Секрет Одессы в том, что здесь сложилось какое-то удивительное общеодесское единство. Говоря иначе - особый социо-культурный конгломерат.
    Одесса.Памятник основателям Одессы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

    Почему Одесса знаменита на весь мир? Есть несколько мнений на этот счет.

    Говорят, потому, что многие одесситы, выехав на историческую родину в Израиль, или в США на Брайтон-Бич, до сих пор не могут забыть родной город у "самого Черного моря" и поэтому он живет в них даже где-нибудь за тридевять земель.

    А еще потому, что многие известные писатели и поэты, родившиеся в Одессе, сохранили особый одесский колорит в песнях, стихах и романах…

    Кто-то утверждает, что у Одессы своя особая история, культура  и даже памятники свои, ни на что не похожие…

    Все это так. Но думаю, главное все-таки в другом. Секрет Одессы в том, что здесь сложилось какое-то удивительное общеодесское единство. Говоря иначе — особый социо-культурный конгломерат, когда один одессит думает, чувствует и реагирует на окружающий его мир так же, как вся Одесса, а вся Одесса, как отдельно взятый одессит.

    А говорят, мечтают и думают в Одессе, хотя и с особым одесским мягким акцентом, но все же по-русски.

    "Поехали, извозчик, на Арбат"

    …Мы сидим в знаменитом благодаря Александру Куприну ресторане "Гамбринус". И хотя настоящие одесситы знают, что Куприн описывал другой "Гамбринус", которого уже нет на карте Одессы, все-таки и названием, и традициями этот ресторан обязан русскому писатель Куприну.

    Как и сто с лишним лет назад, здесь играет небольшой местный коллектив музыкантов. Всем им сильно за 60 и поэтому кажется, что они здесь были всегда – и при Куприне, и при Советской власти, остались и при Незалежности.

    Впрочем, возможно, так оно и есть. Я помню, как сорок лет назад, в этом же колоритном подвале на Дерибасовской, 31, два музыканта, два брюнета – скрипач-еврей Мойша и гитарист-цыган Яша пели знаменитую песню из советского сериала "Знатоки", в которой "если где-то, кое-кто у нас порой честно жить не хочет"…  

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    И я помню, как Яша с особым одесским цинизмом в припеве вместо слов "Мы все время на посту" под общее ликование публики пел "Мы все время на тосту". 

    В общем, эта была тогда вполне безобидная, но очевидная антисоветчина. И в этом была Одесса – хулиганская, контрабандная, остроумная.

    А нынешние, кажется, те же самые Мойша и Яша и еще два их, присоединившихся к ним приятеля, но теперь уже совсем седые и по возрасту неторопливые, объявляют, что в их репертуаре много песен – и еврейских, и итальянских и "даже Синатра", но петь они про Одессу будут по-русски.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Уличные музыканты

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    В сегодняшней Украине в этом их русскоязычии есть особый шик. Потому что все радиостанции и телеканалы Украины обязаны по закону ограничивать свое вещание на иностранном (читай – на русском) языке 25 процентами. Конечно, на одесситов "Яшу" и "Мойшу" этот закон не распространяется и потому, сыграв пару музыкальных композиций, в виде попурри советских песен про Одессу, они мягко, по-одесски небрежно и в тоже время с непередаваемым ностальгическим чувством поют песню совсем не про Одессу, а…  про Москву: "Поехали, извозчик, на Арбат".

    Такие вот здесь совсем не проукраинские настроения… Хотя в этом афронте киевской власти и есть суть одесситов – хулиганская демонстративная  непокорность.

    Парк де Рибаса, Леонид Утесов и немая скорбь

    Мы выходим из "Гамбринуса" и пересекаем пешеходную  на всем ее протяжении Дерибасовскую, чтобы оказаться в Городском парке. Именно так – с большой буквы, потому что это не только принадлежность, но и название.

    Парк этот подарил городу более 200 лет назад губернатор Одессы француз Де Рибас. Конечно, француз не мог увезти с собой во Францию кусочек Одессы и потому подарил одесситам то, что им и так по праву принадлежало. Но благодарные одесситы назвали в честь своего французского губернатора главную улицу города. Так улица Де Рибаса (с ударением на и) превратилась на вечные времена в "Дерибасовскую". И с тех пор ни одна власть не сумела ничего с этим поделать.

    Конечно, при Советах иметь в городе улицу, названную в честь "царских сатрапов", было идеологически неправильно и поэтому улице дали имя Чкалова.

    Знаменитого советского летчика в Одессе, конечно, любили. Но традиции любили еще больше. Да, и при чем здесь главная улица города? Где тот Чкалов и где — Одессы? 

    И вот, удивительное дело, Советская власть чуть ли не единственный раз сдалась и уже после Великой Отечественной войны вместе со звездой и именем города-героя главной улице вернули ее  "старорежимное" название. И она снова стала Дерибасовской.

    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
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    А звезда Героя и звание города-героя тоже сохранились даже до сегодняшних "незалежных" дней. На вокзале – звезда, а напротив знаменитого Одесского оперного театра, который в двух шагах от Дерибасовской, сохранились монументальные списки всех одесситов – героев Советского Союза и героев Социалистического труда. Ухоженные, отреставрированные, не оскверненные. 

    В самом Городском парке уже после Советской власти был установлен памятник другому знаменитому одесситу, который в своих песнях прославлял и Одессу, и его улицы, и его защитников  – Леониду Утесову.

    С тех пор Утесов навсегда присел на скамейке и теперь каждый одессит может сфотографироваться с ним в обнимку. А еще есть такое одесское поверье, что если потереть нос Утесова, то обязательно тебе будет "одесское счастье"… 

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    Что такое "одесское счастье" каждый понимает по-своему, но нос у Утесова блестит даже в надвигающихся сумерках. Видимо, многие тысячи его земляков обрели здесь это никому кроме одесситов неведомое чувство.

    "Город, которого нет"

    А мы тем временем идем от парка вниз, по Дерибасовской. Навстречу нам льется нескончаемый поток одесситов. Мой собеседник рассказывает, что с 1 сентября одесские пляжи опустели, хотя море все такое же теплое и ласковое, но туристический сезон с началом учебного года закончился и пляжи опустели.

    Мы рассуждаем о том, что настоящие одесситы редко бывают на пляжах, поэтому по цвету похожи на спичку (это – старая как сама Одесса, местная шутка). Зато, в отличие от пляжей никогда не пустеет Дерибасовская. 

    И в этот теплый сентябрьский вечер здесь, на главной улице Одессы, как и все предыдущие годы, собрались все: музыканты, врачи, дамы в кринолинах, разухабистая молодежь в разноцветных татушках,  одесские байкеры на своих крутых мотоциклах.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. ул. Екатериненская

    Впрочем, так было не всегда. 2 мая 2015 года, в годовщину трагедии, произошедшей на одесском Поле Куликовом, где заживо сгорели в Доме профсоюзов, подожжённом радикалами, около 60 одесситов, на Дерибасовской было пусто, безлюдно и холодно. Не было ни ярких огней, ни моря людей, ни сверкающих нарисованными на них звездами пегих коней… Тогда все одесситы, не сговариваясь, как одно единое существо в знак траура на Дерибасовскую не вышли, оставшись, несмотря на выходной, в своих квартирах…

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    Не знаю, был ли это протест или просто страх повторения трагедии… Хотя все же, вряд ли страх, скорее все-таки общегородская немая скорбь. Я был в тот день, 2 мая 2015 года, здесь, на обезлюдившей Дерибасовской. И эта холодная пустота главной улицы, помнится, была тогда такой естественной и в тоже время понятной.

    А сегодня совсем другая улица, и, кажется, настроение у людей, тоже другое.

    Хотя… Щемяще знакомой и грустной нотой в это людское половодье вплетается мелодия, которую исполняет на скрипке уличный музыкант.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Уличный музыкант
    Он интерпретирует, по-своему обыгрывая мелодию, и мы не сразу ее узнаем. Вот-вот, кажется, ухватим, но она все время улетучивается. И, наконец, ловим — ну, конечно, это песня Игоря Корнелюка  из "Бандитского Петербурга" — "Город, которого нет".

    Возможно, это всего лишь случайное совпадение, но эта мелодия с ее словами о поиске навсегда утраченного, но такого важного для человека города "как вечного знака забытых истин", оказывается очень созвучным сегодняшнему дню Одессы.

    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Осенний променад по Одессе

    "За  три года, прошедших после Евромайдана, в нашем городе многое, поймите, очень многое поменялось, - утверждает главный редактор одесского Интернет-СМИ "Таймер" Юрий Ткачев. – Да, первая реакция одесситов на "уплывший" от нас Крым, была вполне просчитываемой – обидой на Россию. Но сейчас многое меняется. Обида забывается, а на первый план выходит то, что объединяет одесситов с россиянами. Общая история, общая культура и, может быть, общее будущее. Об этом, кстати, говорит и социология – большинство одесситов полагают, что надо вступать не в ЕС, а в Таможенный союз".

    Мы с Юрой сидим в уютном маленьком кафе на Дерибасовской, саксофон вынимает душу "Городом, которого нет", вокруг нас бурлит жизнь —  проходят в обнимку влюбленные парочки, кто-то пристраивается на колени к Утесову, степенно проходят семейные пары с детьми… А вот пожилой мужчина катит в инвалидной коляске, видимо на прогулку по родному городу, женщину, которая  много старше его самого. Видимо, свою маму…

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    И их можно понять – дышать воздухом Дерибасовской, а потом выехать  по Екатерининской мимо  Дюка Ришелье к Потемкинской лестнице, с которой открывается великолепный вид на Черное море, это значит продлить жизнь еще на несколько лет, дней, а может быть всего лишь мгновений…

    Но и эти мгновения останутся в этом городе, на этой улице, в этом огромном социо-культурном конгломерате, имя которому известно, кажется, во всех уголках мира – "Одесса".

    Я знаю, что это так, что эти мгновения навечно вплетаются в плоть и кровь "Жемчужины у моря". Потому что я и сам одессит.

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