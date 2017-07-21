Отрицательно заряженная Украина: paradise, похожий на ад

Платон Беседин — писатель, публицист для РИА Новости Украина

Многие видели, а если не видели – посмотрите, кадры из торгового центра Днепропетровска, где ветеран АТО вступает в конфликт с местными пареньками. Сначала он тушей цвета хаки наваливается на женщину, после — хамит крепким парням и в конце концов сам получает по лицу. Его скручивают и тащат на улицу. Выглядит все это печально и жалко. Особенно шлепанцы на грязных ногах ветерана АТО.

Но самое грустное — в конце ролика, когда ветеран, что называется, мордой в пол говорит: "Я таких, как вы, на войне убивал". И парни, скрутившие его, приходят в еще большую ярость. Присутствует в этой ситуации и стандартная россыпь фраз, вроде: "Я за вас воевал", после человек, произнесший ее, получает джэб слева от того, кто не воевал.

Нечто похожее происходит в Украине регулярно. Маячки агрессии вспыхивают предательски красным и напоминают о ней. Радикалы дерутся с полицией, радикалы нападают на ветеранов, радикалы схлестываются с радикалами – масса конфликтов становится критической.

И в то же время камера выхватывает почти сюрреалистические эпизоды, достойные арт-хаусных фильмов, но не нормальной повседневной жизни. Вот ветераны АТО на старом москвиче-комбике везут гроб с товарищем. Он подпирает двери автомобиля, норовит выпасть. АТОшники злятся, проклинают власть, которая им помочь не хочет. И где-то вдалеке играет, наверное, "На маленьком плоту" из балабановского "Груза-200".

Все это – отблески разочарования, которое терзает Украину. Разочарования, замешанного на понимании того, что украинцев в очередной раз обманули, и, несмотря на сказки о европейской жизни и страшилки о России, власть не договаривает, и что-то пошло не так. Но есть и еще один важный – пожалуй, даже первостепенный – момент, объясняющий нынешнее украинское бытие.

Можно по-разному относиться к Евромайдану, но нельзя отрицать очевидного: тогда в Украине случилось то, что Гумилёв называл пассионарным взрывом. При внешнем модерировании, тем не менее, сами украинцы будто проснулись и явили действительно народную волю, готовые идти и умирать ради Украины, готовые бороться. Гигантское количество энергии высвободилось тогда – энергии Дикого Поля.

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И важным было направить ее по нужному вектору, не рассеять, не дать свободно гулять. Иначе эти энергетические вихри в своем хаотическом движении могли разнести все вокруг, врываясь в мирную жизнь новыми мощными потоками. Энергия либо разрушает, либо двигает вперед.

В случае постевромайдановской Украины управлять высвободившейся энергией решили за счет ненависти. Безусловно, она была и на Евромайдане – ненависть к условному да и не условному злу: коррупции, Януковичу, несправедливости, поборам. Но было и там – возможно, данное утверждение покажется кому-то странным, но это так; говорю, как очевидец, проведший на Евромайдане не одну неделю – стремление к светлому, попытка созидать.

Другой вопрос, что в этой попытке строить дивный новый мир не было четкого плана, видения того, каким он будет. Слишком абстрактным явился тогда будущий paradise. Все говорили о жутком прошлом и героическом настоящем, но никто почти не заикнулся о конкретном будущем, каким оно будет и какими инструментами будет достигнуто.

Это позволило новым украинским кураторам и властям лепить его сугубо так, как им хотелось. И они логично использовали ненависть к врагу как самое простое для сплочения нации. К тому же почва для того изначально была благодатной: за незалежные годы молодежи успели вложить в головы и сердца немало новоукраинских догм. И вулкан окончательно пробудился, извергая лаву ненависти не только на Россию, а на всё чуждое, инородное. Война стала пиком данного извержения.

Хуже – она окончательно рассеяла высвобожденную после Евромайдана пассионарную энергию, разметав ее точно пух, со временем превратившийся в отрицательно заряженные бомбы. И это не философский образ – нет, у него есть вполне конкретные проявления. Агрессия радикалов, охота на ведьм, неадекватные заявления – одни из них.

И если не заняться данной бедой сейчас, то энергетические бесы разрушат всю Украину. Они будут метаться по стране точно валькирии и сеять хаос, панику, страх. Для того чтобы усмирить их, мало одной политики. Здесь необходима работа с сознанием, и в ней важно говорить не о ненависти к врагу, а о любви к себе и своей стране, но любви созидательной, построенной не на "я таких, как ты, убивал", а на конкретных инициативах.

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Первостепенно важно идентичностное ядро, которое Украина, несмотря на всю бравурность, так и не отыскала. Не считать же таковым бандеровскую идеологию, чуждую многим украинцам? Только найдя это ядро, от него можно будет оттолкнуться, создавая вокруг все новые и новые оболочки, но для этого важно жить собственной жизнью, своим разумом, а не шкварчащей ненавистью к России или раболепной любовью к Западу (они лишь симулякры, не дающие подлинно украинского).

Сегодня мало крикнуть "Слава Украине" и сказать спасибо США – нужна и внутренняя, и внешняя политика, и, главное, идеология. По сути, Украина родилась после Евромайдана заново, и сейчас ей надо взрослеть, минуя этапы младенческой беспомощности и агрессивной подростковости. И нынешняя власть должна понимать это. Ей ведь не только о пентагонских мечтах рассказывать, но и реальными делами заниматься надо. А дел этих, возможно, как никогда много. И пора начинать разгребать эти переполненные конюшни.

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